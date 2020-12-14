Желающий баллотироваться в президенты Кубан Чороев проиграл суд против ЦИК — в список кандидатов его не вернут.

Ранее ЦИК признала подписные листы Чороева недействительными, так как они были «изготовлены до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда».

Чороев с этим не согласился и обратился в суд: он обвинил комиссию в «манипулировании нормами закона», нарушении ее конституционных обязанностей и принципов, а также избирательного законодательства. Но в Административном суде Бишкека приняли решение в пользу ЦИК.

Будут ли Чороев и его адвокаты обжаловать решение в следующей инстанции, неизвестно.

На пост президента Кыргызстана сейчас претендуют 18 человек, которые выполнили все требования и собрали по 30 тысяч подписей от избирателей. Агитация начинается уже завтра, 15 декабря.

Кроме того, в день досрочных выборов президента пройдет и референдум по форме правления в республике. Кыргызстанцам нужно будет выбрать между президентской и парламентской формой правления либо же проголосовать против них обеих.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане

Досрочные выборы президента Кыргызстана стали результатом затянувшегося политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября.

После объявления предварительных результатов на площадь Бишкека вышли митингующие, которые были не согласны с итогами выборов. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения митингующих с милицией.

В результате столкновений был захвачен Белый дом, а из-под стражи выпустили ряд политиков. В том числе на свободе оказался Садыр Жапаров, который при помощи своих сторонников занял кресло и.о. президента.

Затем депутаты, поддерживающие Жапарова, инициировали и приняли закон о переносе повторных выборов в парламент и проведении конституционной реформы. Затем они по предложению Жапарова внесли в парламент на рассмотрение проект новой Конституции.

Проект подвергся критике из-за серьезных недоработок и возможной узурпации власти со стороны президента в случае принятия изменений. Пока проект редактирует Конституционное совещание, депутаты инициировали еще один закон о референдуме, который хотят провести по форме госуправления страны — президентской или парламентской.

Его приняли в трех чтениях за два дня, без обсуждения обществом и внесения поправок. Дата референдума такая же, как и досрочные президентские выборы — 10 января.