Желающий баллотироваться в президенты Кубан Чороев проиграл суд против ЦИК — в список кандидатов его не вернут.
Ранее ЦИК признала подписные листы Чороева недействительными, так как они были «изготовлены до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда».
Чороев с этим не согласился и обратился в суд: он обвинил комиссию в «манипулировании нормами закона», нарушении ее конституционных обязанностей и принципов, а также избирательного законодательства. Но в Административном суде Бишкека приняли решение в пользу ЦИК.
Будут ли Чороев и его адвокаты обжаловать решение в следующей инстанции, неизвестно.
На пост президента Кыргызстана сейчас претендуют 18 человек, которые выполнили все требования и собрали по 30 тысяч подписей от избирателей. Агитация начинается уже завтра, 15 декабря.
Кроме того, в день досрочных выборов президента пройдет и референдум по форме правления в республике. Кыргызстанцам нужно будет выбрать между президентской и парламентской формой правления либо же проголосовать против них обеих.
Досрочные президентские выборы в Кыргызстане
Досрочные выборы президента Кыргызстана стали результатом затянувшегося политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября.
После объявления предварительных результатов на площадь Бишкека вышли митингующие, которые были не согласны с итогами выборов. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения митингующих с милицией.
В результате столкновений был захвачен Белый дом, а из-под стражи выпустили ряд политиков. В том числе на свободе оказался Садыр Жапаров, который при помощи своих сторонников занял кресло и.о. президента.
Затем депутаты, поддерживающие Жапарова, инициировали и приняли закон о переносе повторных выборов в парламент и проведении конституционной реформы. Затем они по предложению Жапарова внесли в парламент на рассмотрение проект новой Конституции.
Проект подвергся критике из-за серьезных недоработок и возможной узурпации власти со стороны президента в случае принятия изменений. Пока проект редактирует Конституционное совещание, депутаты инициировали еще один закон о референдуме, который хотят провести по форме госуправления страны — президентской или парламентской.
Его приняли в трех чтениях за два дня, без обсуждения обществом и внесения поправок. Дата референдума такая же, как и досрочные президентские выборы — 10 января.