Журналисты Али Токтакунов и Болот Темиров подготовили новое расследование об экс-замглавы Таможенной службы Райымбеке Матраимове. В этот раз они рассказали о «тайной связи» Матраимова и действующего спикера парламента, исполняющего обязанности президента Таланта Мамытова.

При этом аппарат президента отрицает какую-либо связь результатов расследования, которое провела депутатская комиссия под предводительством Мамытова, с Матраимовым.

«Клооп» кратко пересказывает русскую версию исследования журналистов, которую озвучил Темиров.

«Список Магнитского»

Расследователь начинает свой «сказ о молчании Мамытова» с того, что США включили Матраимова и его жену Уулкан Тургунову в «список Магнитского».

«Это означает, что США запрещают своим гражданам и американским компаниям иметь какие-либо дела с этими людьми. Райымбеку Матраимову и его супруге запрещен въезд в США, а имущество и счета будут арестованы», — сказал Темиров.

Он объяснил, что экс-таможеннику будет сложно выводить деньги за рубеж, так как международные переводы в основном осуществляются через американские сервисы SWIFT и Visa.

Журналист отметил, что к этим санкциям могут присоединиться также союзники США: страны Европейского союза, страны-члены НАТО и другие.

«Что значит это для Кыргызстана? Это — подарок для нашей страны, возможность вернуть украденные у нашего народа деньги в столь сложное для нас время», — считает расследователь.

Задержание Матраимова

Темиров считает, что после октябрьского переворота все складывалось не так плохо для Райымбека Матраимова.

«Его публичный арест превратился в фарс — арестовывали его практически с почестями сотрудники ГКНБ, которых в свое время связывали с ним самим же. К примеру, племянник экс-спикера парламента Дастана Джумабекова Салмоорбек», — рассказывает журналист.

Для наглядности он показывает две фотографии, утверждая, что на одной из них Салмоорбек Джумабеков стоит «с людьми Матраимова», а на второй он «уважительно» идет рядом с арестантом. Салмоорбек Джумабеков работал в антикоррупционной службе ГКНБ. Также Темиров сказал, что пользователи соцсетей узнали «место постановки» — АЗС напротив здания ГКНБ.

Салмоорбек Джумабеков в окружении «людей Матраимова» Джумабеков во время задержания Матраимова АЗС напротив здания ГКНБ

«Театральное действие закончилось освобождением экс-таможенника взамен на денежную компенсацию. Садыр Жапаров [на тот момент и.о. президента] заявил, что освобождение — это его личное решение», — отметил журналист.

Темиров подчеркнул, что Жапаров в своем обращении к кыргызстанцам назвал Матраимова главным подозреваемым в налаживании коррупционной схемы на таможне и выводе из Кыргызстана $700 млн, а «искупление грехов» Матраимова за $25 млн — единственно правильным решением.

Журналист рассказал, что по делу Матраимова высказывались также глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и генпрокурор Курманкул Зулушев.

«Из этого круга друзей, захвативших власть в стране, не высказывался лишь исполняющий обязанности президента Талант Мамытов. Он до сих пор ни слова не произнес про Матраимова. Более того, слово “Матраимов” из его уст не звучало и ранее. Не побоюсь этого утверждения, Талант Мамытов — один из тех, кто покрывал Райымбека Матраимова в свое время», — заявил Темиров.

Депкомиссия по выводу $700 млн

Расследователь рассказывает, что Талант Мамытов в 2019 году возглавил депутатскую комиссию по вопросу причастности Матраимова к вывозу из страны $700 млн.

По данным журналистов, из 12 членов комиссии ее заседания посещали всего 5-7 человек. При этом, Мамытов, как председатель, присутствовал на всех встречах без исключения.

Темиров утверждает, что в 24-страничном заключении комиссии ни разу не упоминается имя Райымбека Матраимова: ни в постановлениях, ни в показаниях свидетелей, ни в выводах.

«Более того, на прямой вопрос депутата Марлена Маматалиева причастен ли Райымбек Матраимов к выводц $700 млн Талант Мамытов умудрился ответить без упоминания имени экс-таможенника», — отметил расследователь.

Тогда Мамытов сказал, что вывезенных средств оказалось больше — $932 млн — однако они принадлежат бизнесменам с рынков Кара-Суу и Абу-Сахий в Узбекистане.

«Результатом расследования депутатской комиссии стало обеление Райымбека Матраимова и обвинение Али Токтакунова в получении взятки. Основанием стали показания двух свидетелей о том, что якобы Айеркен Саймаити рассказал им об этом», — сказал журналист.



Одним из свидетелей является бывший генконсул в Турции Эркин Сопоков, которого позже осудили за передачу консульской машины. Ее нашли на месте убийства Саймаити в Стамбуле. По данным Темирова, второй свидетель Рустам Тиллебаев «случайно» оказался земляком Матраимова из Кара-Суйского района.

Скрин базы избирателей

При чем тут Мамытов?

Схема связи Мамытова с Матраимовым через его помощников

Темиров показывает справочник с телефонами сотрудников парламента на 22 января 2018 года. Там помощником депутата Мамытова числится Эсенжан уулу Азамат. По данным журналистов, это сын Эсенжана Мамытова — родственника нардепа Мамытова.

«Но уже к началу 2019 года Талант Мамытов устраивает своего родственника-помощника в таможенную службу. Несмотря на то, что Матраимов ушел с должности зампредседателя Таможенной службы, фактически он возглавлял это ведомство», — заявил расследователь.

По его данным, взамен родственнику помощником к Мамытову устраивается Тынчтык Сулайманов. Журналист провел его номер телефона через сервис GetContact и получил «любопытные» данные.

«На самом деле это родной брат Тургуновой Уулкан Сулаймановны — той самой Аманды Тургуновой — супруги Райымбека Матраимова. И вовсе не случайным оказывается присутствие Таланта Мамытова в качестве почетного гостя на том самом злополучном волейбольном турнире», — считает Темиров.

Расследователи задаются вопросами: почему не привлекают к ответственности всех тех, «кто покрывал коррупцию» в стране и участвовал в «театре абсурда по обелению Матраимова».

«Имеет ли Талант Мамытов моральное право занимать должность и.о. главы государства? Как он согласился возглавлять комиссию тогда, как в помощниках у него состоял родственник обвиняемого? Возможно, в нашей стране что-то изменится, когда этими вопросами начнут задаваться не журналисты, а судьи, прокуроры, депутаты и, в конце концов, избиратели», — заключает свой рассказ Темиров.

Что говорит аппарат президента?

Пресс-секретарька и.о. президента Мамытова Галина Байтерек прокомментировала расследование журналистов. Она заявила, что депутатская комиссия по изучению обстоятельств, связанных с Айеркеном Саймаити была создана 21 ноября 2019 года.

«Как председатель депутатской комиссии он обязан был присутствовать на всех ее заседаниях, поэтому утверждения о том, что по сравнению с другими членами комиссии, Талант Мамытов ни разу не пропустил ее заседания, никак нельзя называть личной заинтересованностью в вынесении определенного решения», — сказала она.

По данным Байтерек, Тынчтык Сулайманов пробыл помощником Мамытова до мая 2019 года и был освобожден от должности после того, как выяснилось, что он имеет родственные связи с Матраимовым.

«То есть на момент деятельности временной депутатской комиссии по Саймаити Сулайманов уже не являлся консультантом Таланта Мамытова и никак не мог влиять на ход ее работы», — сказала пресс-секретарька.

Байтерек отметила, что с начала работы депутатской комиссии было «возбуждено» 6 уголовных дел по указанным фактам. Также по итогам расследования депутатов правоохранительным органам было поручено детально проверить факты, изложенные в расследовании «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP.

Райым Матраимов

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.