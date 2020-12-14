В Оше началось служебное расследование в отношении старшего прокурора Союзбека Сарыкова, который «сбежал через окно после участия в заседании суда в состоянии алкогольного опьянения».

Начальник следственного и розыскного управления Ошской областной прокуратуры Ильич Исманбетов заявил изданию «Азаттык», что прокурор, возможно, пошел на этот шаг из соображений безопасности.

«Сейчас идет расследование. По итогам будет дана точная информация. Я слышал, что на заседании было много людей, и, в связи с вопросами безопасности он пошел на такой шаг», — сказал Исманбетов.

В УВД Оша начато досудебное расследование инцидента с участием прокурора по статье «Хулиганство».

Ранее, 12 декабря, в социальных сетях было опубликовано видео, в котором утверждалось, что прокурор скрылся через окно, сломав решетку после того, как явился в суд в нетрезвом состоянии. Видео было снято в здании Ошского городского суда.

«Вот наши представители закона в Ошской области. [Генеральный прокурор] Курманкул Зулушев, куда вы смотрите? Ваши сотрудники судят людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Судья на видео выпустил прокурора из окна», — написала пользовательница фейсбука Венера Касымова, загрузившая видео.

Мына биздеги Ош областындагы мыйзам өкүлдөрү 😡😡😡😡Курманкул Зулушев кайда карап олтурасыз?? Сотрудниктериңиз мас абалында... Опубликовано Венерой Касымовой Суббота, 12 декабря 2020 г.

В первом видео женщина плачет и спрашивает мужчину в медицинской маске: «Союз, ты решил судьбу моего ребенка в таком виде [пьяным]?»

Сарыков оставил вопрос женщины без ответа.

«Я буду жаловаться в соответствующие места! […] Ты даже говорить не можешь, бумаги свои читать не можешь. Как ты в таком виде решил судьбу моего сына? Ты пьян», — сказала женщина.

Затем Сарыков вошел в один из кабинетов в здании суда. После этого, по словам автора видео, прокурор сбежал через окно кабинета, сломав решетку.

«Я поставила стул снаружи, закрыв дверь. Я ждала, когда приедут наркологи. Союз Сарыков открыл окно, выгнул решетку, спрыгнул и убежал. Он даже попал на видеокамеры», — сказала женщина.

Автор видео называла этого человека только «Союз Сарыков» и не упоминал его должность. Однако пресс-секретарь Ошского областного суда Назгуль Сагынбекова сообщила «Азаттыку», что Союзбек Сарыков — старший прокурор.