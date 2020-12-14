Но поток сообщений о вопиющем подкупе голосов спровоцировал массовые протесты. Через десять дней президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, что привело к запутанной и до сих пор не разрешенной борьбе политических сил.

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров призвал «коррупционеров» вернуть украденные активы. А затем, 20 октября, в Кыргызстане произошло то, чего мало кто ожидал: Матраимова арестовали и доставили в Государственный комитет нацбезопасности.

Что с ним будет дальше, неизвестно. Перед тем, как его перевели под домашний арест, бывший чиновник пообещал компенсировать бюджету ущерб от «преступных действий» (при этом неясно, признал ли он вину). С тех пор он начал перечислять Минфину деньги, по несколько миллионов сомов за раз.

Жапаров сказал в интервью, что заключение бывшего чиновника под стражу сделает невозможным «возврат» денег в казну. «Ничего не будет», если арестовать Матраимова, добавил он: «Он бы просто лежал в камере после ареста».

«Посовещавшись, мы пришли к политическому решению, — сказал и. о. президента. — Пусть заплатит. Он до конца ноября заплатит два миллиарда сомов (24 миллиона долларов). Поэтому его отпустили под домашний арест».

Ситуация вызывает вопросы: не покупает ли Матраимов таким образом свободу? Заявления Жапарова и его обещание «экономической амнистии» для коррупционеров Кыргызстана, похоже, не имеют под собой никаких правовых оснований. Недавно спецслужбы страны заявили, что расследование в отношении Матраимова продолжается.

По сообщениям СМИ, к 8 декабря Матраимов выплатил меньше половины обещанного. Истинные объемы богатства, которое, он, вероятно, нажил, работая на госдолжности со скромной официальной зарплатой, могут навсегда остаться тайной.