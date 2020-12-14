Раимбек Матраимов знаменит в Кыргызстане своим богатством и политическим влиянием. Соцсети его жены многое рассказывают о роскошном образе жизни семьи Матраимовых при скромной официальной зарплате таможенника.
«Красиво жить не запретишь! 😍😍👍», — написала однажды Аманда Тургунова на своей страничке в «Одноклассниках».
Она знает, о чем говорит. На фотографиях из этого поста, опубликованного в апреле 2015 года, элегантно одетая Тургунова позирует в явно дорогом ресторане и в лобби шикарного отеля.
В том же месяце Тургунова выложила еще множество экстравагантных снимков: вот она в Dolce & Gabbana на рейсе FlyDubai и ее маленькая дочь в платье с тем же принтом, а вот она получает новый джип Lexus в «подарок от ❤️❤️❤️».
Похоже, возлюбленный Тургуновой — успешный бизнесмен. Но это не так.
Ее муж — Раимбек Матраимов, который в то время был чиновником в Кыргызстане. Согласно Eurasianet, Матраимов поступил на госслужбу в конце 90-х инспектором на таможне. Он поднялся по служебной лестнице и в 2015 году стал заместителем председателя всего ведомства. Но его самая высокая официальная зарплата едва превышала 1000 долларов в месяц, если верить его декларациям.
В предыдущих расследованиях OCCRP, радио «Азаттык» (проект радио «Свобода») и «Клооп» рассказывали, как Матраимов распоряжался полномочиями. Он стал покровителем империи контрабандистов, которая приносила многомиллионные незаконные доходы.
Авторы расследования нашли активы (например, недвижимость в Дубае), которых не было в декларациях Матраимова и которые он не смог бы купить на официальную зарплату. Хотя многие в Кыргызстане считают семью Матраимовых очень богатой (за это бывшего чиновника даже прозвали Раим Миллион), истинные масштабы его богатства оставались неизвестны.
Теперь изучение аккаунтов его жены и бывшей няни ребенка в соцсетях показало роскошный образ жизни Матраимовых, недоступный абсолютному большинству кыргызстанцев.
Большинство фотографий для этой публикации взяты из аккаунтов Тургуновой в Instagram и «Одноклассниках». Мы не раскрываем имя пользовательницы, чтобы защитить ее частную жизнь. С этой же целью мы скрыли комментарии других пользователей.
На фотографиях видно, что Тургунова (ее настоящее имя не Аманда, а Уулкан), няня и дочь летали на частном самолете, плавали на яхте и останавливались в самых роскошных отелях мира. В соцсетях также появлялись новинки обширного гардероба Тургуновой: Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Chanel. Стоимость вещей, которые репортеры смогли идентифицировать по фотографиям Тургуновой за то время, что Матраимов был на госслужбе, оценивается в 400 тысяч долларов. Она публиковала фотографии еще множества предметов роскоши, которые не удалось идентифицировать.
В соцсетях Тургуновой также множество свидетельств того, что семья купила пентхаус на 50-м этаже жилой башни в Дубае в 2016 году. Она не раз публиковала фотографии себя и своих детей, когда они останавливались в этой квартире.
Матраимова уволили с таможни в 2017 году. Но на последних снимках Тургуновой видно, что семья продолжила дорогостоящие поездки. Ее посты позволили журналистам найти дом на берегу озера в Кыргызстане, где любила останавливаться семья и который указывает на возможную связь Матраимова с известным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым.
Раим Миллион и Коля Киргиз
Узнайте больше о связях Матраимова с Кольбаевым через «Каганат» и не только.
Матраимов не ответил на запросы о комментарии, отправленные через представителя семьи. Взять комментарии у Тургуновой с помощью соцсетей также не удалось, так как все ее аккаунты закрытые.
Скромный стол Аманды
Журналисты получили декларации об имуществе и доходах Раимбека Матраимова за 2011-2017 годы. Они показывают, что Матраимов и его жена задекларировали две небольшие квартиры в домах советской постройки в Оше и Бишкеке, самых крупных городах Кыргызстана.
При этом посты Тургуновой в соцсетях показывают, что она жила в двух гораздо более просторных домах: особняке в центре Оша и пентхаус в так называемом «золотом квадрате» Бишкека — так неофициально называют центр столицы Кыргызстана с самой дорогой недвижимостью.
Особняк в Оше фигурировал во многих ее постах. На них видно, что она устраивала роскошные ужины, позировала в большом саду с беседкой, щеголяла в модных нарядах и играла с щенками, привезенными из Японии.
Жизнь Матраимовых в Бишкеке кажется еще более прекрасной. Их пентхаус площадью 279 квадратных метров занимает последний этаж здания с золотой короной в одном из самых престижных районов столицы.
На многих фотографиях мы видим Тургунову на фоне богатых интерьеров с большими цветочными композициями, воздушными шарами и другими украшениями для семейных торжеств. Она часто фотографируется в лифте в дизайнерских платьях, с дорогими сумками и украшениями.
И особняк в Оше, и пентхаус в Бишкеке были зарегистрированы на имя покойной матери Раимбека Апизы Матраимовой. После ее смерти в 2019 году бишкекский пентхаус достался ему, а особняк в Оше унаследовал его брат Русланбек.
Выезды за границу
Дома Матраимовых в Кыргызстане шикарны, но они любили и попутешествовать.
Журналисты исследовали порядка ста фотографий Тургуновой из путешествий, которые она публиковала с апреля 2015 года. На большинстве из них только она, ее покупки и роскошная обстановка вокруг. На некоторых есть ее дети. На них нет мужа Раимбека, и неясно, ездил ли он с ней.
Посты показывают, что она отдыхает с размахом, предпочитая пятизвездочные отели Турции и Дубая, а также экзотические курорты вроде Мальдив.
Иногда она публиковала фотографии из поездок уже по возвращении, и из-за этого было сложно восстановить хронологию перемещений. Тем не менее очевидно, что она вела роскошный образ жизни и в то время, когда Раимбек еще работал на таможне, и после его увольнения.
В Дубай она ездила особенно часто, и предыдущее расследование уже показало, что у Тургуновой там были финансовые интересы.
Много лет она всякий раз останавливалась в дорогих отелях, таких как Le Royal Méridien или Atlantis the Palm. Но с ноября 2016 года она перестала останавливаться в отелях, хотя продолжала ездить в Дубай.
Соцсети объясняют почему. Новая порция постов с фотографиями из здания с роскошными интерьерами привела журналистов к ранее неизвестной собственности в Дубае, которую семья, вероятно, купила и которой часто пользовалась.
Пентхаус в башне Al Fattan
О существовании роскошной квартиры Матраимовых стало известно из Facebook-аккаунта женщины, которая работала на семью. Седьмого ноября 2016 года женщина по имени Тересита опубликовала в Facebook видеотур по новой квартире своей работодательницы. «Это новое приобретение», — уточняет она.
«Это кухня, — рассказывает женщина на филиппинском, демонстрируя просторную квартиру. — Это гостиная, а это наша столовая. Эта комната хозяйки. Пойдемте отсюда, не хочу, чтобы меня заметили».
«Это комната девочки, за которой я буду ухаживать. У нас раздельные кровати, — говорит она. — Это комната для двух мальчиков-подростков. Старшего и среднего. У каждого своя кровать».
Техники геолокации позволили журналистам определить, что новые апартаменты Матраимовых — это пентхаус на 50-м этаже элитной башни Al Fattan Marine Tower в дубайском жилом комплексе Jumeirah Beach Residence. Подобные квартиры в этом районе продают примерно за миллион долларов.
Дубайская квартира Матраимовых
Как журналисты нашли пентхаус семьи Матраимовых в Дубае.
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Зацепка, которую оставили без внимания
Пентхаус Матраимовых в Дубае — не первая собственность семьи в эмирате. Но в ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и его партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Это было серьезным доказательством того, что активы Тургуновой и ее мужа превышали их скромный задекларированный доход, но, видимо, власти этим не заинтересовались.
Во время визита в ОАЭ в декабре 2019 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков встретился с живущими там гражданами Кыргызстана. Во время встречи оппозиционная активистка Чолпон Абдрахманова спросила Жээнбекова о недавно обнаруженных дубайских активах Матраимовых.
«Откуда у него такие деньги, и какова ваша позиция по этому поводу?» — спросила Абдрахманова.
Жээнбеков предложил Абдрахмановой самой разобраться в этом.
«Ты живешь в Дубае. … Возьми тот адрес и сходи. Так ты поможешь. Понимаешь, да? Ты обязательно сходи», — сказал он, добавив, что расследование продолжается.
Результаты этого расследования, если оно действительно было, никогда не предавали огласке.
На озере Иссык-Куль
Еще одно любимое место Аманды — озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, одно из крупнейших горных озер мира и популярный курорт.
В период с 2015 по конец 2019 года она опубликовала несколько фотоколлажей из снимков своего отдыха на курорте «Карвен Четыре Сезона», где проживание в «VIP-коттеджах» во время туристического сезона стоит 500 долларов за сутки.
По геолокации журналисты смогли определить коттедж, в котором она останавливалась. В отличие от других близлежащих коттеджей ее дом огорожен насаждениями из деревьев, которые скрывают обитателей от посторонних глаз.
Коттедж в «Карвене»
Вот как мы нашли его.
Официально эта недвижимость принадлежит Динархан Алайчиевой, невестке Раимбека. Но Тургунова очень часто там появлялась.
«Карвен» постоянно фигурировал в соцсетях Тургуновой с 2019 года, но, похоже, эпидемию коронавируса она пережидала в другом, более необычном коттедже.
Жилой комплекс «Каганат», расположенный в курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера, — закрытый коттеджный поселок клубного типа, обнесенный забором. Но у найденной с помощью геолокации виллы, в которой останавливалась Тургунова, здесь отдельное ограждение, которое обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Представитель строительной компании, строившей «Каганат», сообщил журналистам, что ее владелец — Камчы Кольбаев. Кольбаев известен как влиятельная фигура в преступном мире. Еще четверо местных жителей подтвердили, что комплекс принадлежит Кольбаеву.
«Ничего не случится»
Большинство роскошных поездок и покупок Тургуновой пришлись на время, когда ее муж работал в Таможенной службе Кыргызстана. После увольнения в 2017 году он исчез из публичного поля, хотя в более ранних расследованиях OCCRP и других изданий сообщалось, что он был занят созданием частной бизнес-империи в таможенной сфере.
Еще в начале октября Матраимов казался неприкосновенным. Политическая партия, которую он поддерживал, заняла второе место на парламентских выборах. Казалось, что бывший чиновник и его союзники сформируют коалицию и продолжат доминировать на политической арене Кыргызстана.
Но поток сообщений о вопиющем подкупе голосов спровоцировал массовые протесты. Через десять дней президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, что привело к запутанной и до сих пор не разрешенной борьбе политических сил.
Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров призвал «коррупционеров» вернуть украденные активы. А затем, 20 октября, в Кыргызстане произошло то, чего мало кто ожидал: Матраимова арестовали и доставили в Государственный комитет нацбезопасности.
Что с ним будет дальше, неизвестно. Перед тем, как его перевели под домашний арест, бывший чиновник пообещал компенсировать бюджету ущерб от «преступных действий» (при этом неясно, признал ли он вину). С тех пор он начал перечислять Минфину деньги, по несколько миллионов сомов за раз.
Жапаров сказал в интервью, что заключение бывшего чиновника под стражу сделает невозможным «возврат» денег в казну. «Ничего не будет», если арестовать Матраимова, добавил он: «Он бы просто лежал в камере после ареста».
«Посовещавшись, мы пришли к политическому решению, — сказал и. о. президента. — Пусть заплатит. Он до конца ноября заплатит два миллиарда сомов (24 миллиона долларов). Поэтому его отпустили под домашний арест».
Ситуация вызывает вопросы: не покупает ли Матраимов таким образом свободу? Заявления Жапарова и его обещание «экономической амнистии» для коррупционеров Кыргызстана, похоже, не имеют под собой никаких правовых оснований. Недавно спецслужбы страны заявили, что расследование в отношении Матраимова продолжается.
По сообщениям СМИ, к 8 декабря Матраимов выплатил меньше половины обещанного. Истинные объемы богатства, которое, он, вероятно, нажил, работая на госдолжности со скромной официальной зарплатой, могут навсегда остаться тайной.