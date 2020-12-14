В Генеральной прокуратуре «Клоопу» сообщили, что районная прокуратура Тонского района намерена обжаловать решение суда по факту изнасилования 13-летней девочки в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Районная прокуратура сейчас рассматривает судебный акт.

Обвиняемыми по этому делу проходили трое. Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых. Третьему подсудимому он переквалифицировал обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и приговорил к 7,5 годам лишения свободы. Хотя обвинение просило подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

Решение судьи Тонского района Сабыра Соодонбекова, который рассматривал дело, вызвало общественный резонанс. Пользователи соцсетей стали распространять посты с требованием служебной проверки судьи.

«Если вышестоящая инстанция отменит решение районного суда, и вынесет новое решение обвинительного характера в отношении подозреваемых, прокуратура внесет представление в дисциплинарную комиссию Совета судей в отношении судьи Сабыра Соодонбекова», — отметили в Генпрокуратуре.

Дело об изнасиловании подростка

По словам родителей девочки, трое взрослых мужчин полгода насиловали школьницу. Родители узнали об этом лишь тогда, когда девочка забеременела от одного из насильников, и ей пришлось сделать аборт.

По их словам, девочка не хочет жить и уже год ей пытаются помочь психологи и врачи. Когда первого насильника оправдали, девочка перестала разговаривать с отцом и замкнулась в себе.

Насильники, среди которых два сотрудника местной школы, куда ходила девочка, воспользовались тем, что она жила с пожилым дедушкой, пока родители были на сезонном пастбище.

Семья одного из обвиняемых утверждает, что 13-летняя девочка «распутная», а их сын читает намаз и невиновен. Родители девочки говорят, что семья насильника пыталась от них откупиться.

Позже на эту ситуацию обратили внимание и в правительстве.

«Случай выявили в декабре 2019 года, в феврале 2020 с работы сняли директора, соц.педагога и классного руководителя девочки. Судебное решение на руки получу в понедельник, будем разбираться. Комиссия по делам несовершеннолетних распределила девочку в соцучреждение. На контроле», — сообщила вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.