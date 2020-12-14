Она поднимает важные вопросы о роли организованной преступности в управлении страной.

Матраимов и Кольбаев не ответили на запросы о комментарии.

Коля Киргиз

Озеро Иссык-Куль, окруженное впечатляющими горными вершинами, — одно из природных чудес Кыргызстана. Села и города вокруг озера зарабатывают на услугах гостиниц, курортов и ресторанов, которые привлекают туристов из Бишкека или из-за границы, например, из Казахстана или России.

Однако эта местность и туристический сектор страдают от организованной преступности.

Ранним утром 7 января 2018 года в селе Бостери сгорел ресторан «Осьминог». В телеинтервью его владелец Аскат Асанкадыров не выбирал выражения, рассказывая о том, что, по его мнению, произошло. «В июле, когда я работал, пришли неизвестные и вымогали у меня деньги, — сказал он. — Они представились членами ОПГ Камчы Кольбаева».

Асанкадыров сказал, что обратился в милицию после того, как отказался платить 500 долларов за «защиту». Но дело не двигалось с места, а позже неизвестный позвонил ему и сказал, что он пожалеет о том, что обратился к властям. Спустя несколько месяцев его ресторан сгорел.

Кольбаев — криминальный авторитет, обвиняемый Асанкадыровым, известен вымогательством денег у местного бизнеса. Он также считается самой заметной фигурой в криминальной среде Кыргызстана. В 2007 году Госдепартамент США описал его как «лидера самой влиятельной криминальной группировки» в стране.

Его деятельность во многом связана с международной торговлей наркотиками. Отчасти ему приписывают отладку так называемого северного маршрута контрабанды героина из Афганистана через Таджикистан и Узбекистан. Эксперт по вопросам безопасности в Евразии Марк Галеотти сказал OCCRP, что Кольбаев укрепил связи между ключевыми игроками на этом пути в обмен на долю выручки и тем самым превратил неэффективный канал в такой, который может выдержать нагрузки промышленного масштаба.

Деятельность Кольбаева вызывала сильную обеспокоенность Министерства финансов США, и против него дважды ввели санкции: в первый раз, в 2011 году — в качестве «иностранного наркобарона», а на следующий год — в качестве члена «международной преступной группировки». Последние санкции обозначили его как члена «Братского круга» — это термин, которым пользуются власти США для описания группировки высокопоставленных преступников из бывших советских республик. По сей день Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере миллиона долларов за информацию, которая поможет разрушить преступную сеть Кольбаева.

Первую серьезную судимость, о которой мы знаем, Кольбаев получил в 2000 году, когда его приговорили к 25 годам лишения свободы за покушение на своего бывшего босса Рыспека Акматбаева и убийство двух его людей. После шести лет за решеткой Кольбаева перевели в исправительную колонию, откуда он сбежал.

Это был не последний его срок в кыргызской тюрьме. Однако он использовал мощные политические рычаги. Через год после побега дело в отношении него закрыли. А в 2013 году ему предъявили обвинения по другому делу, которое включало похищение людей, преступления с оружием и наркотиками — по этому делу его приговорили лишь к трем годам лишения свободы за вымогательство, но он вышел спустя всего полтора года.

Тем временем, согласно многочисленным сообщениям СМИ, Кольбаева официально «короновали» в Москве как вора в законе, чтобы заменить Акматбаева, убитого в 2006 году. Титул «вор в законе» относится к преступникам, которые клянутся друг другу в верности и обещают никогда не сотрудничать с официальными властями. Этот феномен сохраняется на территории стран бывшего Советского Союза многие годы. Сейчас воры в законе связаны с незаконной криминальной деятельностью по всему миру. Будучи «коронованными», они обязуются жить исключительно за счет преступных доходов и поддерживать других преступников.

Кольбаев живет в родной Чолпон-Ате, курортном городке на северном побережье Иссык-Куля. Здесь он известен своим политическим влиянием: как минимум два мэра, включая действующего, так или иначе связаны с Кольбаевым.