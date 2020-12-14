Чиновники из Нацэнергохолдинга и его дочерних предприятий 14 декабря на пресс-конференции рассказали о готовности к отопительному сезону 2020-2021 года.

Они пообещали, что веерных отключений не будет и призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов. Иначе возросшее потребление населением электроэнергии может привести к «плачевным ситуациям».

«Клооп» собрал главное, о чём говорили на пресс-конференции.

Про рекорды по потреблению электроэнергии

По словам первого зампредседателя правления Нацэнергохолдинга Асхата Бердиева, холдинг со всеми дочерними компаниями полностью готовы к осенне-зимнему периоду и выполнили все ремонтные работы на 100%.

«Однако в связи с резкими похолоданиями потребление электроэнергии населением резко возросло. В Кыргызстане есть баланс потребления тепловой электроэнергии: баланс топлива углем, газовый баланс и электроэнергии. Также на осенне-зимний период есть определенный лимит потребления электроэнергии, который на сегодня всеми регионами не соблюдается», — сказал он.

По словам гендиректора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Эмиля Куданалиева, потребление электроэнергии за 13 декабря по мощности достигло рекордной величины — 3240 мегаватт. Предыдущий рекорд был 29 января 2018 года — 3224 мегаватт.

«Всего за 13 декабря этого года потребление электроэнергии достигло 69 млн кВт/ч в сутки. По постановлению правительства лимит потребления электроэнергии на декабрь составляет 1 млрд 886 млн кВт/ч, то есть за 30 дней это 61 млн кВт/ч в сутки. Превышение сверх лимита идет более чем на 10%», — сказал он.

Про то, чем пользоваться вместо электричества

Куданалиев отметил, что возросшее потребление электроэнергии только в начале отопительного сезона настораживает энергетиков, но подчеркнул, что ограничения сейчас вводить не собираются.

«Но при высоком потреблении нагрузка на оборудование и сетевое генерирующее оборудование увеличивается — снижается надежность в работе.

Хотя потребление не достигло пика 2018 года, когда было 71,5 млн кВт/ч в сутки, все равно, в данный момент такой резкий рост потребления при таких температурах очень настораживает.

Это говорит о том, что население не готово к прохождению ОЗП и поэтому просьба к населению — прекратить уже дополнительно включать электрическое оборудование, иначе последствия могут быть плачевными», — сказал он.

Первый зампредседателя правления Нацэнергохолдинга Бердиев пообещал, что веерных отключений не будет. Но он отметил, что при излишнем потреблении электроэнергии могут сработать автоматические выключатели, которые обычно срабатывают при перегрузках и это может привести к отключениям.

«В связи с этим хотелось бы призвать часть населения не использовать электроэнергию для приготовления пищи, отопления дома, а использовать альтернативные источники, такие как уголь и газ, чтобы непредвиденных ситуаций не произошло», — сказал Бердиев.

Про поставки из Казахстана

12 августа стало известно, что Кыргызстан закупит у Казахстана электроэнергию в объеме 500 млн кВт/ч. Тогдашний глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров отметил, что для бесперебойного обеспечения электричеством Нацэнергохолдинг готов подключить «все резервы».

По словам гендиректора ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Ачикеева, из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии сейчас не выполняется в полном объеме.

«Поставки идут, но намного ниже заданных, планируемых объемов. Обстановка по «Электрическим станциям» в целом нормальная, оборудование работает в заданном режиме, поставка топлива на ТЭЦ Бишкека и Оша идет по графику», — сказал он.

Про то, почему воздух над Бишкеком грязный

Зампредседателя правления Нацэнергохолдинга отметил, что отопление углём не единственная причина загрязнения воздуха в Бишкеке.

«Я призвал бы больше не использовать нетрадиционные виды топлива, такие как отходы от швейной промышленности. К тому же транспорт тоже вносит большой вклад. […] Все думают, что ТЭЦ загрязняет. На сегодняшний день там установлены качественные фильтра, практически [вклад] ТЭЦ от общей загрязненности составляет 10-15%, не более», — сказал он.

Ачикеев заявил, что ТЭЦ Бишкека и близлежащие населенные пункты мало влияют на экологию города. Он отметил, что они призывают не только жителей столицы бережно потреблять электроэнергию, но и всех жителей страны.

При этом мэрия Бишкека 1 декабря заявила, что ведет плановую работу по уменьшению вредных выбросов в воздух. Тогда и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев сказал, что главные источники смога над городом — это новостройки, автомобили и ТЭЦ.

«К нашему сожалению, жители новостроек не подготовили заранее уголь и сжигают сейчас разный мусор — дым от него покрывает Бишкек. […] Мы начали бороться со смогом уже давно, но пандемия нам очень сильно помешала — возникли финансовые трудности. Также нам доставило проблем народное восстание. Самое главное — нам нужно газифицировать все новые жилмассивы вокруг Бишкека», — заявил тогда Тулобаев.

Бишкек не раз оказывался на первой строчке рейтинга «по загрязненности воздуха» среди всех город мира. По данным платформы по качеству воздуха в мире IQAir, на 16:44 часов 14 декабря Бишкек занимает первое место среди крупных городов с индексом 280.

Этот показатель входит в категорию «Очень вредно». Воздух в столице Кыргызстана более загрязнен, чем в мегаполисах с многомиллионным населением — Дакке и Лахоре.

*Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке выхлопные газы от транспорта. Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Зачастую особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Экологи утверждают, что на качество воздуха также влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Зимой 2019 года в Бишкеке проходили митинги – около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья». Власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

Нехватка электроэнергии в Кыргызстане

В 2020 году Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил в начале ноября на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там было всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.