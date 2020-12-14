Экс-депутат партии СДПК Музаффар Исаков, фото: пресс-служба парламента

Верховный суд отменил приговоры в отношении экс-депутата Музаффара Исакова и еще восьми фигурантов дела о незаконном выделении земельных участков. Как сообщает издание Turmush, решение принято 26 ноября.

Верховный суд отменил решения Сузакского районного суда и судебной коллегии Джалал-Абадского областного суда, и отправил дело на новое рассмотрение в Сузакский районный суд.

Дело экс-депутата

Музаффар Исаков был депутатом парламента от партии СДПК, в феврале 2017 года Генеральная прокуратура возбудила дело против Исакова по обвинению в коррупции.

Прокуратура обвиняла Исакова в том, что он с 2010 по 2015 годы незаконно передавал сельскохозяйственные участки под строительство домов, когда был главой Таш-Булакской сельской администрации Джалал-Абадской области.

По версии следствия, Исаков вынес 315 незаконных постановлений по передаче в общей сложности 14,34 гектаров земель под индивидуальное строительство жилья.



Уже в апреле того же года ГКНБ предъявил обвинения Исакова по этому делу. В 2018 году Сузакский районный суд приговорил Исакова к условному сроку в 7 лет. Но уже в 2019 году Джалал-Абадский областной суд приговорил Музаффара Исакова к 7 годам лишения свободы и конфискации имущества по обвинению в превышении должностными полномочиями.