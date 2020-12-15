Фото: сайт Объединенного мира борьбы (UWW) Фото: сайт Объединенного мира борьбы (UWW) Фото: сайт Объединенного мира борьбы (UWW)

Кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков выиграл золотую медаль индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии. Он выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

Кыргызстанец начал выступление с 1/8 финала где досрочно одержал победу над спортсменом из Беларуси. В четвертьфинале Шаршенбеков победил чемпиона Европы-2019 и вице-чемпиона мира-2018 Виктора Чебану из Молдовы со счётом 8:0. В полуфинале кыргызстанец одолел спортсмена из Турции Ахмета Уяра со счетом 5:1 и вышел в финал.

В финале Шаршенбеков боролся с борцом Степаном Маряняном из России. Россиянин вел в счете 4:0, но во втором периоде Шаршенбеков сумел набрать 4 очка. Поединок закончился со счётом 4:4 и Шаршенбеков завоевал золото.

Ранее Кыргызстанец Руслан Царев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 72 килограммов Индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе.

Объединенный мир борьбы (UWW) 10 ноября сообщил, что из-за переноса летней Олимпиады на 2021 год решил провести чемпионат мира. Однако, из-за отказа некоторых стран участниц соревнование решили назвать Индивидуальным кубком мира.

Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит с 12 по 20 декабря в Белграде.

Первыми на Кубке мира выступили борцы греко-римского стиля — финалы прошли 13 и 14 декабря, победительницы женского турнира определятся 15 и 16 декабря. Медали в вольной борьбе будут разыграны 17 и 18 декабря.