Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 15 декабря сообщила, что задержан судья Верховного суда Камиль Осмоналиев.

Первомайский районный суд Бишкека заключил Осмоналиева под стражу в СИЗО ГКНБ.

Антикоррупционная служба ГКНБ выявляла коррупцию в судебной системе, и установила факты незаконного обогащения судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда О.К.Т.

Согласно данным сайта Верховного суда, под инициалы О.К.Т. подходит только судья Осмоналиев Камиль Турдубекович.

На основании собранных материалов АКС ГКНБ начала досудебное производство по статье «Незаконное обогащение».

В ГКНБ установили, что Осмоналиев, «преследуя корыстные цели и будучи обязанным декларировать свое имущество, при этом не имея соответствующих источников дохода», приобрел много объектов имущества.

По данным ведомства, он владеет элитной недвижимостью в VIP-городке, квартирами от строительных компаний, коттеджами в престижных пансионатах Иссык-Куля, коммерческими объектами в торговых центрах и дорогими автомобилями.

Также были установлены регулярные поездки Осмоналиева и его близких родственников «в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии и США».

«Судья О.К.Т. в целях сокрытия преступно нажитого имущества зачастую не регистрировал гражданско-правовые сделки, а в отдельных случаях и вовсе оформлял необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, не имевших какие-либо подтвержденные источники доходов», – сообщили в ГКНБ.

Кроме того, по данным ведомства, судья Осмоналиев предоставил одной коммерческой организации более 150 тысяч долларов для ведения совместного бизнеса, которые не были задекларированы.

Помимо этого судью обвиняют в том, что он «нанес многомилионный ущерб государственным интересам», отменив Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева.

В ГКНБ подозревают, что Осмоналиев вынес такое решение в обмен на вознаграждение в виде части имущества, подлежащего национализации.

14 декабря Дисциплинарная комиссии при Совете судей дала согласие генпрокурору на привлечение судьи к уголовной ответственности.