Государственная регистрационная служба получила первые образцы нового биометрического общегражданского паспорта. Пресс-служба сообщила, что ведомство начало тестировать качество бланков, дизайна и защитный элементов.

Поставкой занимается немецкая компания Mühlbauer ID Services. По словам ГРС, в новых электронных паспортах 30 современных элементов защиты, информация наносится лазером, а на обложке установлен электронный чип.

«Внедрение новых паспортов запланировано на первое полугодие 2021 года», — заявили в ГРС.

Теперь на страницах нового паспорта будут изображения символов регионов Кыргызской Республики. Также на внутренней стороне задней обложки общегражданского паспорта размещено небольшое изображение административно-территориальной карты Кыргызской Республики.