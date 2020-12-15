Экс-глава ГРС и бывший вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев перед входом на допрос в Финпол 15 декабря заявил, что готов передать на баланс айыл окмоту Токтогульского района здание площадью 1 тысяча квадратных метров.

Он отметил, что с самого начала был готов сотрудничать со следствием и ответить на все вопросы. По его словам, здание можно использовать под центр обучения, школу, детский сад или спортивный зал.

«Здание это мои родственники купили около 20 лет назад. Адрес в ходе следствия ещё скажу и покажу. Здание с участком в Токтогульском районе на трассе Ош — Бишкек. Думаю, для социальных нужд пригодится государству», — сказал он.

Финпол в конце ноября сообщил, что экс-главу ГРС подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, «приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, в последующем оформив его на близких родственников, и не указав в декларациях».

По делу о незаконном обогащении, Сарпашев уже вернул государству более 500 гектаров пастбищ и орошаемых земель. Эти земли перевели на баланс Торкенского айыл окмоту Токтогульского района Джалал-Абадской области. До этого документы на землю были оформлены на близких родственников экс-вице-премьера.

«Сарпашев исполняет первый этап условий добровольного возврата незаконно нажитого имущества. Органы финпола намерены проконтролировать процесс распределения земель нуждающимся малоимущим жителям Торкенского айыл окмоту», — сообщили в Финполе.

В ведомстве тогда отметили, что досудебное производство по остальному имуществу Сарпашева продолжится.

Дела Сарпашева

Кроме дела о незаконном обогащении, известно, что Сарпашев обвиняется в участии в коррупционной схеме. По версии следствия, эта схема помогла снять арест с имущества, которое принадлежало лицам, связанным с Максимом Бакиевым. В рамках этого дела в доме Сарпашева 11 ноября провели обыск.

По этому делу Сарпашеву уже предьявляли обвинения в 2017 году. В том же году Генпрокуратура рекомендовала правительству уволить Сарпашева, занимавшего тогда должность главы ГРС.

Однако сам Сарпашев заявлял, что его имя «используют в чьих-то грязных схемах». В конце марта 2017 года Генпрокуратура возбудила на него еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Тогда Сарпашева обвиняли в том, что он в 2013 году, будучи на посту вице-премьер-министра, «незаконно» поручил закупить 40 тысяч бланков для свидетельств о рождении у типографии «Учкун», хотя тендер выиграла другая компания.

В июне 2017 года он заявил, что ГКНБ прекратил дело в его отношении за отсутствием состава преступления. А в 2018 году заявил, что прекращены все уголовные дела против него.