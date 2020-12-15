Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что троих милиционеров привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они долго реагировали на вызов об избиении 6-летнего мальчика его отчимом.

По данным ГУВД, о несвоевременном прибытии сотрудников милиции сообщила Генпрокуратура. В надзорном органе отметили, что милиционеры приехали на место инцидента в течение пяти-шести часов после вызова.

По этому факту началось внутреннее расследование. В результате выговор получил капитан милиции Сокулукского РОВД, а его помощник и инспектор по делам несовершеннолетних получили предупреждения.

«Полное юридическое решение будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках досудебного производства в отношении несовершеннолетнего», — отметили в ГУВД.

Избиение отчимом

Информация об избиении 6-летнего мальчика его отчимом появилась 23 ноября. Пользовательница фейсбука рассказала историю своей знакомой о том, что в жилмассиве «Поле чудес» Сокулукского района Чуйской области 18 ноября пьяный отчим избил шестилетнего пасынка.

В это время мама ребенка была во дворе дома, а услышав крики сына, она вернулась в дом и увидела мужа, который избивает мальчика.

В тот же день милиция начала расследование по этому делу, а факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Насилие в семье».

Позже милиция задержала подозреваемого в избиении мальчика и водворила в ИВС. Однако женщина забрала заявление на отчима мальчика. При этом в милиции заверили, что расследование дела продолжится. А Сокулукский районный суд вынес мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.