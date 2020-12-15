Кубан Чороев рассказал журналисту «Клоопа», что он подал кассационную жалобу в Верховный суд из-за отказа в его регистрации в качестве кандидата в президенты на досрочных выборах.

По словам Чороева, свою жалобу он подал 14 декабря на решение Административного суда Бишкека.

«Моя кассационная жалоба в Верховный суд была относительно решения Административного суда Бишкека, но вчера еще ЦИК приняла решение отказать мне в регистрации, которая тоже должна быть обжалована. Но это все зависит от первого дела», — рассказал Чороев.

В своей жалобе Чороев просит Верховный суд полностью отменить решение Административного суда, а также признать решение Центризбиркома о недействительных подписных листах незаконным и отменить его.

Чороев и ЦИК

Центральная избирательная комиссия 8 декабря признала недействительными подписные листы Кубана Чороева, так как они были «изготовлены до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда».

Однако Чороев был не согласен с решением ЦИК и обвинил комиссию в «манипулировании нормами закона», нарушении конституционных обязанностей и принципов, а также избирательного законодательства.

Однако позже Административный суд Бишкека приняли решение в пользу Центризбиркома. ЦИК после этого заявила, что у Чороева было недостаточно достоверных подписей избирателей в его поддержку.

Досрочные выборы и референдум

Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021. В этот же день в стране пройдет и референдум по выбору формы правления. На пост президента страны претендуют 18 кандидатов.

Выборы президента стали результатом затянувшегося политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября.

После объявления предварительных результатов на площадь столицы вышли несогласные с итогами выборов в парламент. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения митингующих с милицией.

В результате был захвачен Белый дом, а из-под стражи выпустили ряд политиков. В том числе на свободе оказался Садыр Жапаров, который при помощи своих сторонников сначала занял кресло премьер-министра, а затем и.о. президента.

Позже депутаты, поддерживающие Жапарова, приняли закон о переносе повторных выборов в парламент и проведении конституционной реформы. Затем они по предложению Жапарова внесли в парламент проект новой Конституции. В день публикации проект подвергся критике со стороны общественности и юристов, так как в случае его принятия президент может получить неограниченные полномочия над всеми ветвями власти.

Одновременно с Конституционным совещанием, где обсуждали изменения в проект основного закона, депутаты шестого созыва инициировали еще один закон — о референдуме, который хотят провести по форме госуправления страны президентской или парламентской.

Его приняли в трех чтениях за два дня, без общественного обсуждения и внесения поправок.