Кунцевский районный суд Москвы приговорил кыргызстанца, избившего сына металлической трубой, к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Уголовного кодекса России.

«Следствием и судом установлено, что утром 16 апреля 2020 года в квартире жилого дома в западном округе города Москвы, подсудимый нанёс своему сыну множественные удары в область головы и туловища, а также удары металлической трубой», — заявили в следственном комитете Москвы.

Сообщается, что в ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а также раскаялся в содеянном.

Что произошло?

Инцидент произошел в западном округе Москвы в апреле 2020 года. Тогда в социальных сетях распространилось видео как кыргызстанец избивал сына металлической трубой за отказ отжиматься.

Позже было опубликовано видео, где отец мальчика заявил, что «семья живет дружно», а «ребенок даже ничего не почувствовал».

«То ли у него не было настроения, то ли он баловался, но когда я говорил ему, он все стоял на своем, что “не хочет делать”. Я не бил его сильно, лишь слегка по мышцам и ягодицам шлепнул. У меня не было и мысли сильно его бить, в этом случае он получил бы травму», — сообщил отец.

Отец также сказал, что раскаялся и привел такие аргументы, как «ну кто не бьет своего ребенка, кто хочет, чтобы дети были плохими? Я же бил не чужого ребенка».

На инцидент отреагировали местные правоохранительные органы — мужчину задержали на два месяца.

Позже МВД Кыргызстана сообщило, что в отношении мужчины в Москве возбудили уголовные дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».