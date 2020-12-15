Ученики школы №25 в селе Мукур Аксыйского района Джалал-Абадской области вынуждены обучаться в коридоре здания из-за нехватки кабинетов. Об этом изданию «Турмуш» сообщил директор школы Осмон Абылкасымов.

По его словам, строительство нового корпуса не может завершиться уже два года из-за того, что государство не выделило обещанных денег.

«В связи с малым количеством помещений, занятия для учащихся проводятся в коридоре. Сказали, что на строительство школы выделят 6 млн сомов, но так и не выделили. Строительство приостановлено. Залили только фундамент. Мы обучаем детей в очень старом здании. Кабинетов мало, нет столовой. Сейчас учатся 480 детей», — заявил Абылкасымов.

Школа №25 в селе Мукур Школа №25 в селе Мукур Школа №25 в селе Мукур

Заведующий районным отделом образования Эмилбек уулу Талант отметил, что ученикам приходиться тесниться в старом и полуразрушенном здании школы в ожидании поддержки от государства.

По данным издания Турмуш, эта школа была построена в 1951 году, второй корпус — в 1970 году. Тендерная стоимость нового здания была оценена в 49 млн сомов.

В стране всего 2 265 общеобразовательных школ. Однако количество учащихся достигает 1,3 млн, что намного больше вместимости учебных заведений. Многие здания школ в Кыргызстане были построены больше 50 лет назад.

Министерство образования в 2020 году признало 244 школы аварийными, однако дети все еще продолжают в них учиться.

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