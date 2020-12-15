Пресс-служба правительства сообщила, что теперь графа «национальность» будет печататься на самой ID-карте граждан Кыргызстана. Соответствующее решение 15 декабря подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков.

Сейчас информация об этнической принадлежности находится в чипе ID-карты, также как информация о семейном положении и месте проживания.

«По желанию гражданина эта графа будет указываться на самом паспорте, пока неизвестно на какой стороне. То есть информация будет и в чипе, и на одной из сторон карты», — пояснили в пресс-службе ГРС.

Решение о введении изменений ранее вынесла Конституционная палата Верховного суда.

Согласно этому решению, неуказание графы «этническая принадлежность» на ID-паспорте гражданина Кыргызстана противоречит 38 статье Конституции. Эта статья гарантирует каждому право на свободное определение и указание своей этнической принадлежности.

В октябре 2020 года Госрегистрационная служба сообщила, что по поручению правительства уже началась работа по внедрению графы «национальность» в паспорта кыргызстанцев (ID-карты образца 2017 года).

«Ориентировочно для внедрения графы “национальность” с учетом легализации по линии МИД с другими странами потребуется — 90 дней», — сообщили в ГРС.

Власти начали эту работу после пресс-конференции Садыра Жапарова, который на тот момент вступил в должность премьер-министра страны. Возвращение графы «национальность» было один из главных обещаний наряду с борьбой с коррупцией и отставкой Сооронбая Жээнбекова.

Биометрические паспорта без видимой графы «национальность» начали выдавать в Кыргызстане с июня 2017 года. На ID-карте образца 2004 года присутствовала графа «национальность».