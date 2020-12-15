Кандидат в президенты Садыр Жапаров запустил свою агиткампанию и 15 декабря провел свою первую встречу с избирателями в Таласской области. Бывший и.о. главы государства выступил перед почти тысячей таласчан на стадионе национальной игры кок-бору. «Клооп» собрал основные обещания таласчанам и тезисы его выступления.

Обещания:

Обеспечить достойное образование для молодежи;

«Правильно» использовать природные ископаемые с месторождений Джеруй и Талды-Булак;

Ввести госконтроль цен на фасоль, чтобы фермеры получали всю прибыль;

Увеличить выделение средств из бюджета на развитие инфраструктуры Таласской области;

Привлечь иностранных инвесторов для искоренения безработицы в Таласе;

Построить заводы по переработке мусора и картошки.

Кроме обещаний Жапаров ответил на вопросы таласчан, которые они заранее написали на листочках.

О назначении родственников на руководящие посты

Вы сами видели ситуацию в стране 5 октября. Она могла обостриться сильнее, чем в 2010 году. Страна осталась без власти. До сегодняшнего дня нет главы ГКНБ с тех пор, как он сбежал. Также нет министра внутренних дел.

В те дни представителей власти совсем не осталось. Что нужно было сделать? Надо было предотвратить мародерство, иначе было бы как в 2010 году. Тогда они грабили дома богачей, крали их сейфы, брали их в заложники и отпускали после крупного откупа от их семей. Были смерти, ограбления банков.

И чтобы предотвратить все это в срочном порядке, несмотря на время суток, я поменял все кадры на те, которые были у меня под рукой. Я поменял первые лица, сразу дал им задания, чтобы из банков деньги не выводились, через границу не сбегали, не разворовывали богатства и не допускали мародерства.

Тогда мои родственники и попали на свои места. Я этого не скрываю, признаю это. Но так мы сохранили стабильность в нашем государстве — заменив 20-30 руководителей. Они работали днем и ночью, помогали мне.

Как только президентские выборы закончатся, на все должности, начиная с министров, акимов и губернаторов, будут назначать на конкурсной основе. Тогда мы приведем людей, которые смогут достойно работать.

Нам нельзя ставить у власти людей по родству. Я сам против такого, с первого дня говорю об этом. Но надо сказать, один мой родственник всю жизнь был в оппозиции, он ата-мекеновец. Он всегда участвовал в выборах от партии «Ата Мекен» и делил со мной голоса из Иссык-Куля. Но я не посмотрел на это, а учел лишь его деловые качества.

Тогда я просил, умолял каждого из них, чтобы они поработали для стабилизации ситуации. Если я выиграю на выборах, то их теперь будут назначать в прямом эфире по выбору комиссии.

Контекст: Издание Factcheck выяснило, что Жапаров 21 октября в бытность премьер-министром назначил своего свата Турусбека Тумонбаева главой госучреждения Унаа при ГРС. Второй сват Жапарова Таштанбек Каймазаров также по его указу возглавил госслужбу миграции.

Про компромат экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Если бы у него был компромат на меня, то он бы обнародовал его перед вами еще три года назад. Это могут быть слухи, что кто-то что-то сказал. Пусть публикует, тогда и увидим вместе с вами.

Контекст: Бывший глава ГКНБ Сегизбаев 24 ноября рассказал в эфире передачи «Саясий коктейль», что знает «по чьей указке» Жапаров вернулся в Кыргызстан в 2017 году. Тогда он пообещал назвать имя этого человека, когда начнется предвыборная агитация. В интервью Елене Нечаевой 14 декабря он сказал, что уверен в том, что указка пришла из Минска, намекая на связь Жапарова с беглым президентом Курманбеком Бакиевым.

О связях и финансировании со стороны Бакиевых

Это чистейшая ложь. Бог видит. Перед столькими людьми и перед Богом я могу сказать, что ни копейки я не брал ни у кого, не финансируют. Да, я работал с ним в свое время. Но не только я, но и 90% кыргызстанцев с ним работали.

Но я не бил камчой, не поддерживал его закон, который идет против интересов государства и народа, и не поддерживал вопросы для его личных интересов. Я работал в рамках закона, исполняя свои обязанности комиссара.

У кыргызов есть хорошая поговорка «Аты улук, супарасы курук» [Сапожник без сапог]. Это была такая должность: никакого следствия, не можешь выполнять оперативных действий, всего лишь сидишь за компьютером и мониторишь. Но, не смотря на это, мы раскрыли множество темных дел судей, прокуроров, мэров, акимов и губернаторов.

Все материалы и видеоотчеты до сих пор хранятся в архиве ОТРК. Тогда мало пользовались интернетом и до людей не доходила информация, но в то время мы многое сделали.

Контекст: По официальным данным, во время правления Бакиева Жапаров был его советником с 2007 по 2009 годы. Параллельно с этим в 2008-2009 годах он работал комиссаром Нацагентства по предупреждению коррупции, а в 2009-2010 годах он его возглавил.

О конституционной реформе и форме правления

По моему личному мнению, президентская форма правления лучше. Но в то же время должен быть баланс власти между парламентом и президентом. Мы создаем проект такой системы.

Вы видите, что за последние 10 лет парламентское правление превратилось в бизнес. Если у тебя есть деньги, сможешь стать депутатом, войдешь в первую золотую десятку. А самые последние дают, как минимум по $50 тысяч и становятся депутатами.

Человек, который стал депутатом, отдав столько денег, никогда не будет работать для государства и интересов народа. Он будет стараться возместить вложенные деньги в 5-10 кратном размере. Уже так делают — я говорю это, потому что своими глазами видел.

Поэтому нам нужно сломать эту систему. Мы строим систему, которая не будет служить интересам одной группы или одной партии, а для всего народа, будущего государства.

Если так суждено, и я стану [президентом], я уйду через 5-10 лет. Никто не вечен, это доказала история, вы сами видели. Мы должны выучить урок. Кто бы ни стал президентом, эта система должна быть такой, чтобы заставляла президента работать. Народ и государство останутся навсегда, а президент — временный. Поэтому мы должны построить систему, которая будет вечной.

В 2010 году Конституция была написана только в интересах одной политической группы, одного человека. И вот теперь она погрузила наше государство в такое болото.

Поэтому когда начался черный пиар о том, что Конституцию принимают неправильно, за закрытыми дверями, мы создали Конституционное совещание. После референдума мы выведем новый основной закон.

Контекст: При этом юристы и специалисты по конституционному законодательству заявляют, что новый текст основного закона был подготовлен специально для Жапарова. Юристы выяснили, что, по проекту новой Конституции, у президента значительно расширяются полномочия: ему передается вся исполнительная власть без какой-либо подотчетности госорганам. В новом варианте Конституции значительно урезаны полномочия парламента.