В Кыргызстане 15 декабря официально стартовала предвыборная агитация кандидатов на пост президента.

Один из кандидатов на пост главы государства Садыр Жапаров также начал предвыборную кампанию и запустил сайт, на котором граждане могут больше узнать о нем.

Скриншот официального сайта кандидата в президенты Садыра Жапарова

Вместе с информацией о Жапарове, на сайте есть раздел «Достижения». При этом там пока опубликовано только три достижения, которые относятся лишь к периоду работы Жапарова на посту премьер-министра. Эту должность он занимал один месяц.

В двух публикациях рассказывается о рабочих поездках Жапарова в Баткенскую область, по итогам которых для строительства жилых домов были трансформированы земельные участки в 600 гектаров.

Еще одним достижением на сайте Жапарова отмечается поручение ввести в работу до конца года насосную станцию в селе Ак-Сай Баткенской области.

При этом на сайте Жапарова говорится, что премьер-министр дал поручение ввести в работу станцию до конца 2020 года. Но на официальной сайте президента опубликован этот же релиз, где говорится, что Жапаров поручил завершить строительство «к следующему поливному сезону».

Скриншот официального сайта кандидата в президенты Садыра Жапарова Скриншот официального сайта президента Кыргызстана

Третьим своим достижением Жапаров считает распоряжение на посту премьер-министра, которое освобождает плательщиков по кредитам до 100 тысяч сомов от уплаты процентов сроком в три месяца. Правительство уже заявило, что выделит на эти цели 1,2 млрд сомов. При этом Жапаров сначала заявлял, что эта инициатива будет финансироваться не из бюджета.

Садыр Жапаров занял пост премьер-министра на фоне беспорядков после отмены итогов голосования на парламентских выборах 4 октября. Пост главы кабмина как и и.о. президента Жапаров получил должность с помощью угроз от своих сторонников.