Чиновники из Управления государственного экологического контроля, Кыргызгидромета, «Тазалыка» и других ведомств провели пресс-конференцию, на которой обсудили смог над столицей и то, как от него можно избавиться. «Клооп» выделил главное из того, о чём говорили и что предлагали на мероприятии.

Про причины смога

По словам главного специалиста управления экологической политики и стратегии Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) Бекболота Маматаирова, во времена СССР загрязнение воздуха сдерживалось за счёт природного газа союзных республик. После обретения независимости у Кыргызстана не осталось источников газа.

Он отметил, что проблема загрязнения воздуха актуальна порядка 10-15 лет и рост загрязнения наблюдается в последние 3-4 года.

«Мы были вынуждены пользоваться тем, что имеем: гидроэнергетикой и каменным углем. Но качество последнего тоже вызывает вопросы. Горы у нас молодые, и по качеству уголь уступает российскому и казахстанскому. Мы много сжигаем, но получаем малый эффект», — сказал он.

По словам Маматаирова, в число факторов загрязнения входят:

значительный рост транспортных средств в столице без катализаторов, которые бы очищали выхлопные газы от вредных веществ;

промышленные предприятия;

частный сектор и негативные действия со стороны горожан;

хаотичная застройка и непродуваемость города.

Маматаиров отметил, что по данным Нацстаткома, 184 предприятия в Кыргызстане выбрасывают 50 тыс тонн вредных веществ в год, из них 43,8% выбросов приходится на Бишкек.

«Бишкек находится в котловине. Его расположение и инверсия создают среду, где воздух «застывает», и все выбросы остаются на месте. Лет 15 назад город ограничивался Южными воротами, дальше был парк. А сейчас вдоль этой магистрали полностью застроены дома, словно стена. […] В Бишкеке раньше был транспортный и воздушный коридор. Сейчас они все полностью закрыты. Представьте, что воздух, который поступает, ударяется об эту стену», — сказал он.

Про действия властей

По словам начальника Чуй-Бишкекского управления Гослесхоза Болота Кадырбекова, правительство в этом году разработало план мероприятий по улучшению экологической обстановки в столице, состоящий из 40 пунктов и рассчитанный до 2023 года.

«Сегодня ответственные ведомства ведут деятельность, но ситуация с пандемией, политическая нестабильность, кризис повлияли на невыполнение соответствующим образом работы. Для всего этого нужна еще и финансовая подпитка», — сказал он.

Кадырбеков сообщил, что от компании Centerra Gold, которая разрабатывает крупнейшее золоторудное месторождение страны Кумтор, по линии сотрудничества с правительством для охраны окружающей среды поступило 1,4 млрд сомов. Он заявил, что можно обращаться с проектами по этой линии и получить грант или кредит в госбанках, «Айыл банке» или «РСК банке».

Про цифры, которые пугают

Заведующая отделом наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Агентства по гидрометеорологии Бегайым Алипова сообщила, что проблемы качества воздуха накопились «не вчера, а за многие годы».

По её данным, 14 декабря суточный уровень его загрязнения в Бишкеке превысил норму в 9 раз — это зафиксировали городские посты по отслеживанию качества воздуха.

«Вчера, 14 декабря, было превышение среднесуточной нормы с коэффициентом 1,3 до 9 раз. Твердые частицы PM 2,5 превысили среднесуточную норму в 9 раз», — сказала она.

*Самые опасные частицы в смоге называются PM 2,5. Они меньше человеческого волоса в десятки раз и поэтому легко попадают в лёгкие и кровь. Они вызывают болезни дыхательных органов, сердца и даже рак лёгких.

Про болезни, которые обостряются из-за смога

По словам санитарного врача госсанэпиднадзора Бурул Джусуровой, чаще всего из-за некачественного воздуха обостряются заболевания легких. Кроме этого, активизируются онкологические заболевания, заболевания области уха, горла и носа, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Хотела бы обратиться к горожанам, сейчас обязательно нужно носить маски, где бы вы ни были, на улице или где-то ещё. Потому что ваше здоровье в ваших руках», — призвала Джусурова.

Про пути борьбы со смогом

По мнению замглавы муниципального предприятия «Тазалык» Адиля Назарова, сейчас нельзя в процентном соотношении назвать причины смога. Нет научных исследований о том, какой конкретно источник вносит больший вклад в загрязнение.

«Кто-то говорит, что ТЭЦ. Но она построена в 1961 году. С другой стороны, проблема смога появилась в последние два-три года. Для такого роста должно быть чье-то резкое влияние извне.

За это время произошла только модернизация ТЭЦ. Почему [смога] стало больше? Потому что сжигаем низкокалорийный уголь из Кара-Кече. Но так как нет научного исследования, мы можем только выдвигать гипотезы», — отметил он.

Также Назаров предложил ряд шагов, которые смогут могут решить проблему смога:

до 1 марта 2021 года отменить лимит в 700 кВтч, чтобы жители новостроек могли отапливать жилье электричеством по тарифу в 70 тыйын;

*14 декабря Нацэнергохолдинг призвал кыргызстанцев потреблять поменьше электроэнергии. По их данным, с резким похолоданием население стало потреблять рекордное количество электроэнергии. Они отметили, что при таких больших нагрузках могут сработать автоматические выключатели, которые обычно срабатывают при перегрузках и это может привести к отключениям. Также чиновники пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

возвратить обязательное техническое обслуживание для всех автомобилей, чтобы люди перестали срезать катализаторы, и закрыть пункты приёма катализаторов;

закупить приборы газоанализаторов для патрульной милиции за счёт донорских средств;

договориться с Газпромом о переводе оплаты за газ с доллара на рубль/сом в межгосударственном соглашении.

субсидировать установку газовых котлов;

запретить домам площадью 150 кв. метров сжигать уголь для отопления;

дать поручение ТЭЦ меньше сжигать угля ночью и проверить калорийность используемого угля;

отдельно утилизировать пищевые отходы, листья.

Про штрафы для тех, кто загрязняет атмосферу

Заведующий отделом контрольно-промышленной экологии Госинспекции по экологической и технической безопасности Расул Жусупов сообщил, что ведомство ведет активную работу по устранению проблемы загрязнения воздуха в столице.

По его данным, всего за 11 месяцев 2020 года было проведено 285 проверок крупных предприятий на предмет выбросов вредных веществ. Всего зафиксировано 30 правонарушений на сумму 188, 5 тыс сомов.

История смога в Бишкеке

Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Хотя о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта. Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха существенно влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Зимой 2019 года в Бишкеке проходили митинги – около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья». Власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

Также активисты 18 декабря в 12:00 часов планируют провести мирный марш «У моих легких — судьба не лёгкая!». Организаторы хотят привлечь внимание правительства к проблеме смога в столице и чтобы власти «начали искать пути решения и не оставили проблему до следующей зимы».