Центральная избирательная комиссия 14 декабря на своем заседании утвердила смету расходов на подготовку и проведение референдума. Общая сумма составила почти 40 млн сомов.

Почти половину этих денег выделят на статью «Прочие расходы». На статью «Транспортные расходы» потратят почти 9 млн сомов, а на схожую с ней статью «Служебные поездки» — 4,1 млн сомов.

Кроме этого, есть статьи «Арендная плата» и «Отчисления в Соцфонд». На эти цели из бюджета страны возьмут 50 тыс и 163 тыс и сомов соответственно. А на «Зарплату» выделят почти 1 млн сомов.

Информационный отдел ЦИК напоминает, что все расходы на проведение референдума производятся за счет республиканского бюджета.

«Территориальным избирательным комиссиям поручено обеспечить контроль за целевым использованием этих средств», — отмечается в сообщении Центризбиркома.

Референдум по выбору формы правления в Кыргызстане назначен на 10 января 2021 года. Парламент принял закон о его проведении всего за два дня. А в ночь на 12 декабря пресс-служба президента сообщила, что исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов подписал этот закон.

Кроме этого, ранее на этот же день были назначены президентские выборы. В борьбе за пост главы государства примут участие 18 кандидатов, еще один претендент заявил, что опротестует решение о снятии его с гонки в Верховном суде. По данным ЦИК, на выборы президента потратят 549 млн сомов — также из бюджета государства.

10 октября депутаты парламента приняли законопроекты, согласно которым в бюджете 2021 года предусмотрено выделение 858,4 млн сомов на проведение выборных мероприятий.

Кроме референдума и президентских выборов в Кыргызстане на 2021 год планируется проведение парламентских выборов. Получается, на них из бюджета смогут выделить оставшиеся 269,4 млн сомов.

Экономический кризис в Кыргызстане

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Многие горнодобывающие компании не работают с тех пор, как в стране наступил политических кризис после событий 5-6 октября. По данным председателя ЦК Горно-металлургического профсоюза Эльдара Таджибаева, без работы остались более пяти тысяч горняков и металлургов, а страна потеряла уже порядка $ 3 млн из-за простоя предприятий за два месяца.

Осенью на фоне протестов 5-6 октября, положивших начало политическому кризису в Кыргызстане, сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день только в октябре.

Рост курса доллара эксперты называют одной из причин повышения цен на некоторые виды продуктов. По данным Нацстаткома, в среднем цены на продукты питания выросли на 9,6% по сравнению с декабрем 2019 года. Наиболее подорожали сахарный песок (27,4%), растительные масла (25%) и свежие фрукты (16,9%).

Правительство при этом рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев. Также Садыр Жапаров в бытность премьер-министром и и.о. президента объявил экономическую амнистию. При ней незаконно обогатившиеся чиновники должны были в течение месяца вернуть нажитые средства в казну, однако неизвестно, сколько чиновников ей воспользовалось.