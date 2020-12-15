Экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева сообщила, что юристы намерены оспорить проведение референдума по форме правления в Конституционной палате Верховного суда. По ее словам, есть вопросы к конституционности назначения референдума.

Ранее группа юристов, куда вошла и Токтогазиева, сделала обращение по поводу этого закона. Юристы считают, что депутат шестого созыва Акылбек Жапаров, который инициировал его в одиночку, нарушил Конституцию и не имел полномочий даже выдвигать этот проект.

Что не так с законопроектом о референдуме

Юристы отмечают, что по действующей Конституции, инициативу, направленную на изменение основного закона страны, не может выдвинуть один депутат: для этого нужно не менее 80 нардепов.

«Поскольку данное требование не соблюдено, назначение референдума незаконно. У общества не будет доверия к самому голосованию, а у граждан — к итогам референдума. Вследствие этого последующий референдум уже по принятию новой Конституции будет заведомо нелегитимен, поскольку строится на негодной правовой предпосылке», — констатируют они.

Во-вторых, в законопроекте Жапарова не предусмотрено, что в бюллетене должна быть какая-то информация для избирателя о том, чем отличаются друг от друга предложенные формы правления. Нет описания того, что автор проекта имеет в виду под «президентской» или «парламентской» формой правления. Это противоречит действующему законодательству.

«Часть 2 статьи 7 Закона «О референдуме» предусматривает, что «вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования и можно было дать лишь однозначный ответ», — говорится в обращении.

Наконец, кыргызского избирателя в законопроекте ограничили в выборе, предоставив ему только две формы правления либо вариант «против всех».

«Избиратель не должен быть ограничен в возможности выбора формы правления. Если в бюллетене не будет указан весь перечень существующих в мире основных форм правления, а также хотя бы минимальная разъяснительная информация по ним, то усеченная и недостаточная информация может вводить избирателя в заблуждение, а значит и результаты такого референдума будут поставлены под сомнение», — заключили они.

Референдум по форме правления в Кыргызстане

Закон о проведении референдума по выбору формы правления, который инициировал Акылбек Жапаров, был принят нардепами шестого созыва в трех чтениях за два дня, 9 и 10 декабря.

Несмотря на заявления некоторых депутатов о том, что законопроект рассматривается с нарушением регламента и действующего законодательства, его с повестки не сняли.

За референдум проголосовали 60 собравшихся парламентариев, против — четверо: Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

12 декабря закон подписал и.о. президента Талант Мамытов. ЦИК уже объявила, что намерена потратить на референдум почти 40 млн сомов из госбюджета, при этом почти половину этих денег выделят на статью «Прочие расходы».

Кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же вариант «против всех вариантов». ЦИК уже пообещала выделить эфирное время для каждой из групп, которая будет разъяснять населению, что означает каждый из этих вариантов.