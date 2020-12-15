Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 15 декабря на брифинге сообщил, что за сутки в стране умерли четыре пациента с COVID-19. Два человека скончались в Бишкеке и еще двое — в Чуйской области.
Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 316 человек.
По данным минздрава, за сутки выявили 236 новых случаев заражения COVID-19:
- Чуйская область — 82;
- Бишкек — 51;
- Иссык-Кульская область — 47;
- Джалал-Абадская область — 24;
- Ошская область — 9;
- Баткенская область — 6;
- Ош — 6;
- Таласская область — 6;
- Нарынская область — 5.
По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердился у 77 910 человек.
Усенбаев также отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается напряженной — в частности в столице, Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.
Кроме этого, замминистра сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 417 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 70 867 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
На 15 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 1 948 пациентов, из них 86 находятся в реанимации, еще 516 в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 2 904 пациент лечатся амбулаторно.
Среди медработников выявили 2 новых случаев заражения COVID-19. Один медик заразился коронавирусом в Джалал-Абадской области и один — в Чуйской.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 041 медика, из которых всего выздоровели 3 781 медработник.