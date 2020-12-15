Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 15 декабря на брифинге сообщил, что за сутки в стране умерли четыре пациента с COVID-19. Два человека скончались в Бишкеке и еще двое — в Чуйской области.

Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 316 человек.

По данным минздрава, за сутки выявили 236 новых случаев заражения COVID-19:

Чуйская область — 82;

Бишкек — 51;

Иссык-Кульская область — 47;

Джалал-Абадская область — 24;

Ошская область — 9;

Баткенская область — 6;

Ош — 6;

Таласская область — 6;

Нарынская область — 5.

По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердился у 77 910 человек.

Усенбаев также отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается напряженной — в частности в столице, Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Кроме этого, замминистра сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 417 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 70 867 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

На 15 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 1 948 пациентов, из них 86 находятся в реанимации, еще 516 в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 2 904 пациент лечатся амбулаторно.

Среди медработников выявили 2 новых случаев заражения COVID-19. Один медик заразился коронавирусом в Джалал-Абадской области и один — в Чуйской.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 041 медика, из которых всего выздоровели 3 781 медработник.