Проживающие в жилмассиве «Ак-Жар» недалеко от рынка Дордой люди вышли на митинг. Они недовольны систематическим отключением электроэнергии в их домах. В соцсетях и СМИ появились видео, на которых люди перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины.

Издание Kaktus.media сообщило, что милиционеры пытались потушить огонь, отодвинув митингующих, но не смогли. Теперь они просто стоят рядом с ними и объясняют, что это противозаконно.

В прямой трансляции Kaktus.media видно, что объездная трасса перекрыта горящими покрышками, а вокруг находятся несколько сотен человек. Журналист сообщает, что представители местных властей провели разъяснительные работы, но жители не удовлетворены их ответами.

По его словам, они требуют немедленного решения их проблемы, иначе они не уйдут и не откроют объездную дорогу.

«Местные жители недовольны тем, что регулярно отключается электроэнергия — после 18:00 часов у них нет электричества. В связи с этим они были вынуждены, якобы, выйти таким образом на митинг. Потому что ни один госорган не отвечает им — они к ним неоднократно обращались», — рассказывает журналист.

В другой трансляции издания неизвестный чиновник объясняет ак-жаровцам, что изначально по генплану Бишкекглавархитектуры, новостройка не входит в черту города. Но позже администрации Аламединского района и Чуйской области договорились о том, чтобы ввести жилмассив «Ак-Жар» на баланс города.

По словам чиновника, горкенеш Бишкека уже согласился на это и ведутся соответствующие работы.

Буквально накануне — 14 декабря — руководство Нацэнергохолдинга и его дочерних предприятий пообещали, что веерных отключений не будет. Они призвали кыргызстанцев беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов. Иначе возросшее потребление населением электроэнергии может привести к «плачевным ситуациям».