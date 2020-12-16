Представитель аппарата Омбудсмена по Иссык-Кульской будет держать на контроле дело об изнасиловании 13-летней девочки тремя мужчинами. Об этом сообщили в пресс-службе Акыйкатчы.

В аппарате добавили, что родители девочки не согласны с решением Тонского районного суда, который оправдал двух обвиняемых, и уже обратились с апелляционной жалобой в Иссык-Кульский областной суд.

Кроме этого, Омбудсмен не согласен с тем, что факт изнасилование зарегистрировали по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста».

«Следовало бы изначально зарегистрировать в ЕРПП по статье «Изнасилование». В таком случае, совершивший данное преступление, получил бы более строгое наказание», — отметили в аппарате омбудсмена.

Сама девочка сейчас находится в центре реабилитации Иссык-Атинского района.

Трое обвиняемых, но один осужденный

Ранее 11 декабря стало известно, что Тонский районный суд оправдал двух из трех обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки на Иссык-Куле. При этом, один из отпущенных был организаторов.

Известно, что двое 25-летних и один 45-летний мужчина в течении полугода насиловали несовершеннолетнюю девочку, пользуясь тем, что ее родители были на заработках в Бишкеке. В итоге приговор получил только 45-летний мужчина, его лишили свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Кроме этого, родственник девочки рассказал, что после того как об этом стало известно следователь не сразу принял заявление.

Случай с оправдательными приговорами вызвал общественный резонанс. Пользователи сети раскритиковали действия судьи Сабыра Содонбекова Тонского районного суда, а также заявили, что его нужно привлечь к ответственности.

В правительстве также обратили внимание на инцидент. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева сообщила, что случай будут держать на контроле.