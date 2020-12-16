Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вывез беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева из Кыргызстана. Об этом он рассказал во второй части документального фильма «Штрихи портрета» от Айгуль Адиловой.

Назарбаев упомянул Кыргызстан, когда рассказывал про свое содействие в решении конфликтов между странами.

«Я должен сказать про Кыргызстан. Акаев. Мне пришлось его вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом. Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез», — сказал первый президент Казахстана.

Президенты соседних стран недолгое время были сватами: старший сын Акаева Айдар был женат на младшей дочери Назарбаева Алие

Более подробно он описал вывоз уже второго свергнутого президента Курманбека Бакиева и его семьи в 2010 году. По словам Назарбаева, Бакиев «засел» со своими сторонниками в Оше, вооружился и «был готов идти в сторону Бишкека» подавлять народные волнения.

«Я говорю, Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?» — сказал Назарбаев.

По его словам, тогда временная глава государства Роза Отунбаева в личном звонке попросила его «что-нибудь сделать, успокоить» Бакиева.