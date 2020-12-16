Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вывез беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева из Кыргызстана. Об этом он рассказал во второй части документального фильма «Штрихи портрета» от Айгуль Адиловой.
Назарбаев упомянул Кыргызстан, когда рассказывал про свое содействие в решении конфликтов между странами.
«Я должен сказать про Кыргызстан. Акаев. Мне пришлось его вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом. Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез», — сказал первый президент Казахстана.
Более подробно он описал вывоз уже второго свергнутого президента Курманбека Бакиева и его семьи в 2010 году. По словам Назарбаева, Бакиев «засел» со своими сторонниками в Оше, вооружился и «был готов идти в сторону Бишкека» подавлять народные волнения.
«Я говорю, Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?» — сказал Назарбаев.
По его словам, тогда временная глава государства Роза Отунбаева в личном звонке попросила его «что-нибудь сделать, успокоить» Бакиева.
«Курманбеку звоню и говорю: «Давай я тебя вывезу оттуда, из Оша. Потом будешь вести переговоры, рядом будешь, здесь». Еле-еле его уговорил», — сказал Назарбаев.
По словам Назарбаева, в это время он был в Вашингтоне, где проходило совещание по антиядерным вопросам. Тогда он обсудил ситуацию в Кыргызстане с президентами России Дмитрием Медведевым и США Бараком Обамой.
«Есть фотография, здесь большой круг совещания идет, а мы втроем стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать», — рассказал первый глава Казахстана.
По его словам, он попросил российские истребители прикрыть его самолет, который будет вывозить Бакиева из Оша. А самолет он запросил у министра обороны Казахстана Адильбека Джаксыбекова, который начал прорабатывать вопрос через военную разведку.
По данным Джаксыбекова, тогда в аэропорту Оша на взлетно-посадочную полосу выгрузили щебень, который мог помешать операции. Но Назарбаев настоял на том, чтобы отправить самолет — он бы приземлился, только если на полосе не было щебня.
«Курманбеку сказал: «Взлетает борт, готовься со своими». Они прилетели, никакой щебенки не было. На ходу забрали семью и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. А они забывают это», — заключил свой рассказ Назарбаев.
Свержение президентов
Аскар Акаев был свергнут в результате Тюльпановой революции, которая произошла в Кыргызстане 24 марта 2005 года. Тогда тысячи кыргызстанцев вышли протестовать против семейно-кланового режима Акаевых. Поводом для митингов стали результаты парламентских выборов, которые были признаны международными наблюдателями сфальсифицированными.
Провластная партия «Алга, Кыргызстан» тогда набрала наибольшее количество голосов. Уже после революции бизнесмен Урмат Барыктабасов создал на основе этой партии общественное движение «Мекеним Кыргызстан».
Одноименная партия, связанная с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым, на выборах в парламент в 2020 году заняла второе место по числу голосов. Множественные нарушения во время голосования вызвали народные волнения и привели к отмене результатов выборов и смене власти в Кыргызстане.
Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьёй еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время столкновений 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома.
Несмотря на то, что на родине против членов клана Бакиевых были возбуждены уголовные дела, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану. Бакиев был заочно приговорен к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Его брата — экс-главу Службы госохраны — Жаныша Бакиева также заочно приговорили к пожизненному заключению.