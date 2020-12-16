Кандидат в президенты Равшан Жээнбеков заявил о политическом заказе в Первомайском райсуде. Во время заседания по кой-ташским событиям Жээнбеков ходатайствовал об изменении меры пресечения, чтобы вести агитацию, но не получил удовлетворения ходатайства.

«К сожалению, судья [Азирет Медеров] не принял решения в отношении моего ходатайства, ссылаясь на то, что этот вопрос может быть рассмотрен на следующей неделе в присутствии всех обвиняемых. Этим он ограничил мои права как кандидата в президенты. Никто не может гарантировать, что на следующий процесс на следующей неделе придут все обвиняемые.

Но суд сказал, что выдаст справку, если я захочу выехать в регионы Кыргызской Республики. Я думаю, что суд выполняет политический заказ и ограничивает меня как кандидата в президенты», — заявил он.

Пока Жээнбеков не может покидать Бишкек и Кыргызстан.

Кто такой Равшан Жээнбеков

Равшан Жээнбеков — экс-депутат парламента. При правлении Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции, но позже переменил мнение о политическом оппоненте и во время кой-ташских событий оказался на территории дома Атамбаева.

Его задержали 12 декабря из-за его присутствия при штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и предъявили обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Насильственный захват власти». Все эти дела Равшан Жээнбеков считал политическими.

После событий 5 октября Равшан Жээнбеков покинул СИЗО-1, сейчас ему изменена мера пресечения и он баллотируется в президенты на досрочных выборах 10 января 2021 года.