Депутатка фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко раскритиковала принятый парламентом 10 декабря закон о назначении референдума одновременно с президентскими выборами 10 января 2021 года. Свою позицию она высказала во время форума «Элечекке келечек» [Будущее элечеку — женщинам] 16 декабря.

В начале своего выступления Никитенко обратила внимание на то, каким образом сейчас в Кыргызстане защищены права и свободы человека. По ее мнению, «очень удачным» является раздел прав человека в действующей Конституции, принятой в 2010 году.

«Ведь это было выстрадано, это было продумано. И на сегодняшний момент попытки внести изменения в Конституцию, на мой взгляд, очень серьезно дестабилизируют общество, приводят к разным тревожным звонкам. К возможности оказывать давление со стороны силовых структур, тех или иных политических групп на людей, которые разделяют другое мнение», — считает депутатка.

Никитенко сказала, что после попытки внести поправки в основной закон стали «очевидны риторика, истинные цели и желания» политической группы, которая находится на ключевых постах страны.

«Это сдвиг полностью в сторону суперпрезидентского правления, это нивелирование функций Жогорку Кенеша, это серьезное видоизменение раздела о правах человека и других норм, которые существенно меняют привычный облик независимого, светского, многоголосого, многонационального Кыргызстана», — сказала народная избранница.

Депутатка признает, что шестой созыв парламента не смог стать в полной мере защитником прав человека, а превратился в «послушный секретариат» различных президентов по очереди. Она считает, что парламентская модель, имея систему сдержек и противовесов, может обеспечить достойное развитие, будущее и полемику.

По ее мнению, «поспешное» внесение законопроекта о назначении референдума лишает граждан права на осознанный выбор, на получение достоверной информации и понимание полной картины.

Никитенко заявила, что при рассмотрении этого законопроекта «однозначно» были нарушены процедуры. По ее словам, не был соблюден ряд законов и НПА: не выдержаны сроки между чтениями, не было общественного обсуждения, не было парламентских слушаний и дискурса.

«Есть большие вопросы к тому, как происходило голосование сразу во втором и третьем чтениях без наличия решений всех шести фракций. Поскольку решение нашей фракции [Ата-Мекен] не было подписано лидером, не было заседания фракции», — сказала депутатка.

Она считает, что «якобы волеизъявлением» народа попытаются обеспечить выбор той формы правления, которую пытались ввести поправками в Конституцию ранее.

«Я думаю, что это прямой обман граждан, прямое нарушение законов. Об этом говорят в парламенте, но, к сожалению, небольшим количеством голосов. С точки зрения процедуры законность данного решения должна быть оспорена», — заявила Никитенко.

Депутатка также упомянула Конституционное совещание, члены которого сейчас обсуждают новый текст Конституции. По ее мнению, оно собрано «по указанию из удобных представителей» только определенных кругов общества и Жогорку Кенеша.

«Сейчас у Конституционного совещания, в принципе, задача поставлена — сформировать уже готовый проект Конституции. Его, по моим предположениям, в спешном порядке уже весной будущего года попытаются предложить обществу, вновь говоря о том, что это инициатива народа», — сказала народная избранница.

Никитенко добавила, что если кыргызстанцы не хотят, чтобы за всех них, «прикрываясь» их же именем, приняли решение по «монополизации власти», то они должны объединиться для защиты своих прав.