Пресс-служба правительства сообщила, что 16 декабря и.о. премьер-министра Артем Новиков провел совещание с госорганами, поручив им обеспечить стабильные цены на продукты первой необходимости.

По словам Новикова, правительство около месяца занимается сдерживанием цен, но «стабилизировать ситуацию не удается». Он добавил, что анализ показал разрыв цен на социально-значимые продукты между регионами страны.

«Понятно, что есть логистические расходы, но не настолько же большие. Курс доллара высокий, но стабильный последние месяцы. С чем связан такой рост цен? Нужно принять меры по продовольственной безопасности и обеспечению стабильной ценовой ситуации», — заявил Новиков

И.о. премьера отметил, что в случае, если ситуация с ценами будет ухудшаться, правительство примет экстренные меры.

«Несмотря на работу по организации запрета на незаконный вывоз товаров первой необходимости, мелкого и крупного рогатого скота, снизить цены на мясо не удается. После небольшого снижения зафиксировано повышение цен на оптовом рынке. Это говорит о том, что есть механизм обхода установленных ограничений», — сказал и.о. главы кабмина.

Новиков добавил, что в Бишкеке пройдут продуктовые ярмарки, где будет фиксированная цена на продукты. И если такие ярмарки дадут положительный эффект, то их проведут во всех регионах.

По итогам совещания и.о. премьер-министра дал поручения госорганам:

Минсельхозу решить вопрос соглашения с Минсельхозом России по поставке 400 тысяч тонн пшеницы, добавить в это же соглашение растительное масло и другие продукты для прямой поставки от производителей;

Финполу и фитосанитарной инспекции организовать временный пост для мониторинга вывоза продуктов первой необходимости;

Агентству антимонопольного регулирования и полпредам областей вести ежедневный мониторинг и анализ цен на социально-значимые товары, а при ценовом колебании сообщать в госорганы;

Мэрии Бишкека включить в перечень товаров, которые продают в муниципальных павильонах, масло, яйца, муку и мясо.

О повышении цен на продукты питания еще в конце ноября сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, в 2020 году в среднем цены на продукты выросли на 9,6% по сравнению с декабрем 2019 года. Среди продуктов наиболее подорожали сахарный песок, растительные масла и свежие фрукты.