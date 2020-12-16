Кандидату в президенты и экс-замминистру внутренних дел Курсану Асанову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сообщается, что 16 декабря Бишкекский горсуд удовлетворил жалобу адвокатов Асанова с просьбой разрешить ему выезжать в регионы для проведения агитации.

Ранее Первомайский райсуд Бишкека заключил Асанова под домашний арест — ему было запрещено выезжать за пределы Бишкека.

Курсан Асанов является одним из 18 кандидатов в президенты Кыргызстана. Агитационный период уже начался 15 декабря. Сами выборы должны пройти 10 января 2021 года.

Задержание Асанова

Курсан Асанов был задержан сотрудниками ГКНБ после митинга 9 октября на площади Ала-Тоо — в тот день сторонники Садыра Жапарова столкнулись с участниками митинга против ОПГ во власти.

После захвата Белого дома митингующими против итогов парламентских выборов 6 октября Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. И даже успел провести несколько встреч с подчиненными.

Курсан Асанов был уволен бывшим премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым с поста замминистра внутренних дел по представлению главы МВД Кашкара Джунушалиева 13 августа 2019 года.

Асанова уволили, расценив его действия во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева как «предательство интересов кыргызской милиции».

Сам Асанов заявил, что не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Он сумел убедить Атамбаева сдаться после того, как сторонники бывшего президента захватили спецназовцев, пришедших штурмовать резиденцию. Один из спецназовцев замкомандира ССН «Альфа» Усенбек Ниязбеков скончался после полученных огнестрельных ранений.