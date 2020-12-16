Кандидатка в президенты, глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова обращается в Административный суд Бишкека с иском против действий ЦИК. Она требует признать решение ЦИК о регистрации кандидатом в президенты Садыра Жапарова недействительным, так как оно неконституционно и нарушает права других кандидатов в президенты Кыргызстана. Об этом Сооронкулова заявила в своем фейсбуке.

В чем ЦИК нарушила закон?

Сооронкулова ссылается на часть 2 статьи 68 действующей Конституции КР и напоминает: по избирательному законодательству республики и.о. президента не имеет пассивного избирательного права, то есть не имеет права быть избранным. Это уже могло быть основанием для отказа ЦИК в его регистрации кандидатом.

Кроме того, Садыр Жапаров находился в кресле и премьер-министра, и президента с 16 октября. Он был там и во время назначения выборов ЦИК (23 октября), и находился в них вплоть до срока окончания выдвижения кандидатов в президенты 14 ноября. Все это время Жапаров исполнял обязанности президента Кыргызстана, и практически вел досрочную агитацию.

«В этом качестве [качестве и.о. президента] Жапаров С., используя властные полномочия, назначал лиц из своего окружения на ответственные государственные должности, оказывал влияние на волеизъявление избирателя посредством массовых встреч, на которых озвучивались предвыборные планы и обещания», — отмечает Соронкулова.

Эти действия Жапарова нарушили права и Сооронкуловой, и других кандидатов в президенты Кыргызстана на участие в выборах на равных основаниях.

Ранее Клара Сооронкулова вместе с другими кандидатами в президенты и политиками уже обращалась в Центризбирком с просьбой не регистрировать Садыра Жапарова на выборы, чтобы у всех претендентов были равные условия и права.

«Садыр Жапаров, исполняя обязанности президента, назначил свои кадры в Генпрокуратуру, ГКНБ, аппарат президента. Это уже создает неравные условия для других кандидатов и ставит под сомнение объективность выборного процесса. Мы требуем от ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова», — заявил тогда кандидат в президенты Канат Исаев.

Кроме того, обращавшиеся апеллировали к действующей Конституции, по которой человек, который побывал в кресле и.о.президента, не может идти в полноценные президенты с полным набором полномочий.

Они призывали ЦИК обратить внимание на нарушение Жапаровым и прав других кандидатов в президенты. Но ЦИК не удовлетворила заявление, не исключив из борьбы за пост президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров и выборы президента

После начала политического кризиса в руках у Садыра Жапарова оказалось две главных должности в стране: и.о. президента и премьер-министра. Как и.о. президента, по действующей Конституции, он не мог баллотироваться на пост президента на выборах. Но в Конституции нашлась лазейка, не уточняющая, что делать, если и.о. первого лица страны временно откажется от полномочий.

Известно, что Жапаров днем 14 ноября сложил полномочия исполняющего обязанности президента и приостановил полномочия премьер-министра до выявления результатов президентских выборов, которые назначены на 10 января 2021 года. Полномочия и.о. президента перешли к спикеру парламента Таланту Мамытову, соратнику Жапарова. А полномочия премьера — вице-премьеру Артему Новикову.

Но подавал он документы два раза. ЦИК 14 ноября в полночь сообщила, что кандидат в президенты Садыр Жапаров отозвал свои документы, которые ранее подал для участия в выборах. Затем Жапаров снова написал заявление о выдвижении своей кандидатуры.

Его представитель Александр Мощин заявил, что 14 ноября утром Жапаров сам сдал пакет документов, необходимых для участия на выборах. Затем, после обеда, его представитель сдал в ЦИК дополнительные документы.

«По закону представитель по доверенности может подать документы в ЦИК за кандидата только в двух случаях: если кандидат болен или если кандидат в СИЗО. Поэтому чтобы исправить допущенные упущения, вечером Жапаров отозвал документы и вновь сам отнес их в ЦИК», — сообщил Мощин.

Если верить словам Мощина о том, что Жапаров сдал документы в ЦИК утром, это могло произойти до того, как политик сложил с себя полномочия и.о. президента и премьера. На сайте президента, как и на сайте ЦИК, информация о сдаче документов появилась раньше, чем информация о снятии полномочий.

Тем не менее ЦИК приняла его документы, и несмотря на ряд жалоб со стороны конкурентов, не вынесла ему никаких предупреждений. Так же ЦИК пока не вынесла никаких предупреждений за несвоевременную агитацию в виде баннера с лицом Жапарова, вывешенного еще до начала агиткампании. Сам кандидат на своей странице заявил, что его предвыборный штаб ту не при чем.

«Возможно, наши оппоненты намеренно пытаются спровоцировать. В любом случае виновные должны быть наказаны», — написал Жапаров.

Однако неизвестно, является ли этот аккаунт Садыра Жапарова официальным или нет. Так как пресс-секретарь Жапарова — Дастан Дуйшекеев — сообщил СМИ, что у Жапарова в соцсетях только один официальный аккаунт, но не сообщил какой именно.