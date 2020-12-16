Представительства ЮНИСЕФ — Детского фонда ООН, ООН-Женщины и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Кыргызстане сделали совместное заявление, в котором призвали республику защищать жертв гендерного насилия и детей, подвергшихся насилию, и не оставлять эти случаи насилия безнаказанными

Международные организации напомнили, что Кыргызстан взял на себя обязательства по ряду конвенций, включая Конвенцию о правах ребенка.

«ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и УВКПЧ осуждают все формы гендерного насилия и призывают к полному соблюдению закона, обеспечению надлежащей правовой процедуры и привлечению виновных в гендерном насилии к ответственности в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Власти должны восстановить справедливость и реабилитировать жертв гендерного насилия», — отмечается в заявлении.

Также отмечается, что если бы судебное преследование и приговоры любым преступникам соответствовали положениям Уголовного кодекса, тяжести преступлений и международным стандартам по правам человека, то это бы было со стороны государства «убедительным сигналом о том, что те, кто жестоко обращается с женщинами и девочками, не останутся безнаказанными».

Что говорят в парламенте и правительстве

Дать оценку действиям судьи и вспомнить о правосудии предложили и в парламенте. Депутатка Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша призвала рассмотреть этот вопрос завтра, 17 декабря с привлечением всех ответственных лиц.

Она напомнила: 2020 год был в Кыргызстане объявлен Годом защиты детей, но фактически эта защита осуществляется лишь на словах.

«Сломали жизнь девочке, а преступников отпустили, только один находится под стражей. Давайте пригласим всех ответственных лиц и рассмотрим это дело в парламенте завтра. Надо обсудить действия судьи Сабыра Соодонбекова, я не могу назвать его человеком. Все эти дни хотела плакать, оставаться равнодушной к этому случаю невозможно», — сказала Айсулуу Мамашова.

Ранее депутатка Наталья Никитенко, глава комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, сообщила в своем фейсбуке, что направила запрос на имя генпрокурора Курманкула Зулушева с просьбой провести проверку законности вынесенного Сабыром Соодонбековым приговора. Однако пока Генпрокуратура не сделала официального заявления по этому поводу.

Также о необходимости разобраться в произошедшем заявила и вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева.

«Случай выявили в декабре 2019 года, в феврале 2020 с работы сняли директора, соц.педагога и классного руководителя девочки. Судебное решение на руки получу в понедельник, будем разбираться. Комиссия по делам несовершеннолетних распределила девочку в соцучреждение. На контроле», — сообщила она в своем твиттере.

Дело об изнасиловании 13-летней девочки

По словам родителей девочки, трое взрослых мужчин в одном из сел Тонского района Иссык-Кульской области полгода насиловали школьницу и снимали это на видео, угрожали показать его одноклассникам.

Она молчала, и родители узнали о происходящем лишь тогда, когда девочка забеременела от одного из насильников, и ей пришлось сделать аборт. Уже год с ней работают психологи и врачи, она замкнулась в себе.

Насильники, среди которых два сотрудника местной школы, куда ходила девочка, воспользовались тем, что она жила с пожилым дедушкой и не имела никакой защиты. Родители в это время находились на отгонных пастбищах.

Семья одного из обвиняемых утверждает, что 13-летняя девочка «распутная», а их сын читает намаз и невиновен. Родители девочки говорят, что семья насильника пыталась от них откупиться.

Доказательства вины обвиняемых были собраны в ходе расследования, обвинение просило от 15 до 20 лет тюрьмы. Однако судья Тонского районного суда Сабыр Соодонбеков оправдал двух обвиняемых одного за другим. Третьему он переквалифицировал обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и приговорил к 7,5 годам лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре «Клоопу» позже сообщили, что районная прокуратура Тонского района намерена обжаловать решение суда по факту изнасилования 13-летней девочки в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Районная прокуратура сейчас рассматривает судебный акт.