Общественный фонд «Общее дело», Ассоциация юрлиц «Таза Шайлоо» и Общественный фонд «ЭГЛЬ», которые осуществляют независимое наблюдение за избирательными процессами в стране, прокомментировали принятие закона о назначении референдума по форме правления. По их словам, закон был принят с многочисленными нарушениями регламента и действующего законодательства.

О процедуре принятия законов

Независимые наблюдатели считают, что процедуры принятия закона вызывают множество вопросов и создают угрозы стабильности и безопасности в стране. По их мнению, это может вылиться в очередные акции протестов и общественные беспорядки.

«Отсутствует правовая определенность и ясность, в чем заключалась такая поспешность и упорство в принятии закона, вопреки неоднократным призывам гражданского общества и заключениям экспертов юристов о преждевременности проведения данного референдума», — отметили наблюдатели.

Они считают, что проведение референдума должно быть открытым, ясным с соблюдением всех установленных процедур.

«Вызывают недоумение процедуры кулуарного и закрытого принятия закона, отсутствие парламентских слушаний с привлечением всех заинтересованных сторон («за» и «против»), а также возникают сомнения в подлинности заключений отдельных фракций политических партий Жогорку Кенеша, т.к. отдельные члены фракций открыто заявляли об отсутствии данных положительных заключений», — пояснили наблюдатели.

Они считают, что подобный подход принятия важных законов для страны, «может войти в привычку» в будущем и создать негативный прецедент.

Об информировании населения

Наблюдатели подчеркнули, что власти не должны забывать о важности обеспечения условий для информирования и проведения разъяснительной работы для граждан. По их словам, граждане должны знать о том, какие вопросы вынесены на референдум, чтобы принять осознанное решение.

«Большинство кыргызстанцев имеют поверхностное представление о различиях между парламентской и президентской формой правления. Однако никакой предварительной информационной и разъяснительной работы среди населения проведено не было. В результате граждане пойдут на референдум и на выборы, не понимая и не зная сути вопроса, вынесенного на референдум», — считают наблюдатели.

О совмещении выборов президента и проведения референдума

Наблюдатели не согласны с проведением президентских выборов и референдума в один день. По их мнению, кыргызстанцы не успеют изучить предвыборные программы кандидатов и вопросы поднимаемые на референдуме.

«Совмещение двух мероприятий поставят избирателей перед трудным выбором, так как отдельные кандидаты поддерживают одну форму правления, а другие кандидаты другую форму правления. Однако у избирателей может быть иной взгляд, т.е. поддерживая одного кандидата, у избирателя может быть другая позиция в отношении формы правления, чем у поддерживаемого кандидата, что может отразиться на объективности принимаемого решения и на моральных чувствах избирателя», — считают наблюдатели.

Они также отметили, что избиратель, проголосовав по бюллетеню за кандидата в президенты может проигнорировать бюллетень о референдуме или наоборот.

«Учитывая важность обсуждаемого вопроса, вынесенного на референдум по определению государственного устройства, что безусловно касается каждого гражданина, и от решения которого зависит будущее страны, следует соблюсти всю полноту подготовительной работы и обеспечить необходимые условия для свободного волеизъявления граждан в соответствии с действующим законодательством», — заключили наблюдатели.

Референдум по форме правления

10 декабря парламент одобрил законопроект о референдуме по форме правление сразу во втором и третьем чтениях. За законопроект проголосовали 60 депутатов, против — четыре — Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

Бекешев и Никитенко несколько раз выступали с речами на заседании, объясняя, почему референдум не нужен. Бекешев сказал, что от этого референдума проиграет только народ, а Никитенко заявила, что проблема не в форме правления, а в людях, которые принимают решения. По ее словам, парламент не использовал свои полномочия, которые были прописаны в Конституции 2010 года и слишком часто был «секретариатом при администрации президента». Именно поэтому люди проголосуют за президентскую форму правления.

Инициатор законопроекта Акылбек Жапаров заявил, что предложил провести референдум по форме правления одновременно с выборами президента, чтобы сэкономить деньги. Он считает, что после волнений именно это вопрос волнует граждан страны.

Всенародное голосование хотят провести 10 января, в тот же день, что и досрочные выборы президента. Согласно законопроекту, на референдум будет выставлен лишь один вопрос по определению формы правления — президентской или парламентской.

Жогорку кенеш приступил к обсуждению законопроекта о референдуме ещё 3 декабря, но тогда из-за отсутствия кворума депутаты не провели голосование.

ОФ «Гражданская платформа» проанализировав нормы законопроекта и пакет документов к данному законопроекту выявила «грубейшие нарушения».

«Проведенный анализ показывает, что инициированный проект закона о назначении референдума (проведения его с досрочными президентскими выборами), рассматривается и принимается Жогорку Кенешем с грубейшими нарушениями Конституции, конституционного Закона “О Правительстве КР”, Законов КР “О нормативных правовых актах” и “О Регламенте Жогорку Кенеш КР”», — заключили в фонде.