Фото: пресс-служба ГКНБ КР

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что в Бишкеке удалось перекрыть крупный канал по поставке и сбыту поддельной валюты. Ее оказалось столько, что из нее получилось сделать импровизированный ковер в квартире, где произошла спецоперация. Сумму спецслужбы не назвали.

«Установлено, что изъятые иностранные банкноты имеют высокое качество подделки и была изготовлены в одной из стран Ближнего Востока с целью распространения», — отмечают в ведомстве.

В рамках досудебного производства дела по статье «Подделка денег и ценных бумаг в особо крупном размере» задержана гражданка Кыргызстана, она водворена в СИЗО ГКНБ. Досудебное производство продолжается.