Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что Антикоррупционная служба 15 декабря задержала завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого замруководителя аппарата правительства Азамата Араева.

Его задержали по делу о продаже радиочастот и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Дело о продаже радиочастот

22 мая 2020 года Генпрокуратура сообщила, что два сотрудника ГКНБ и два сотрудника Государственного агентства связи (ГАС) задержаны следственной группой Военной прокуратуры и ГКНБ.

Их задержали в ходе проведения следствия по делу экс-директора ГАС Натальи Черногубовой, которую 12 мая водворили в СИЗО ГКНБ. Ее обвиняют в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий при продаже радиочастот. Досудебное производство было начато 7 апреля 2020 года по факту «Коррупция». 4 декабря ей изменили меру пресечения в обмен на сотрудничество со следствием.

Также задержан учредитель вещательной компании «Ала ТВ» Артур Халдаров. По словам бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, компания «Ала-ТВ» получила частоты для вещания в 1998 году, а потом продала их компании Beeline.

Депутатка Ирина Карамушкина тогда раскритиковала ГКНБ, заявив, что «по делу о продаже частот Ala-TV органы сами погрязли в коррупции», и что «несколько сотрудников с вашим начальником [главой ГКНБ Орозбеком Опумбаевым, который после начала политического кризиса 5 и 6 октября исчез и теперь разыскивается МВД] контролировали эту схему». Но председатель ГКНБ, позже отчитываясь о ходе расследования, на ее обвинения не ответил.

Позже появилась информация, что к правонарушению мог быть причастен и тогдашний глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев — в этом его подозревал депутат Жанар Акаев. Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, а затем вовсе подал в отставку. Официально о том, фигурирует ли Абылгазиев в этом деле, не заявлялось.