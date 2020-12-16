Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 16 декабря в интервью «Биринчи Радио» заявила, что правительство пересматривает суммы компенсаций медработникам, заразившихся коронавирусом.

«Согласно принятому парламентом законопроекту, размеры компенсаций будут изменены. Тогда мы сможем выплатить компенсации полностью всем»,— сказала Сурабалдиева.

При этом Сурабалдиева не отметила, уменьшится или увеличится сумма компенсаций. Связаться с ней, чтобы уточнить это, нам не удалось.

Ранее в мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVİD-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших медиков — по 1 млн сомов.

Однако, за полгода компенсации получили лишь 608 переболевших коронавирусом медиков и семьи 30 погибших медработников.

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

За все время пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились более четырех тысяч медработников. По данным минздрава на 20 октября, от COVID-19 умерли 84 медика.