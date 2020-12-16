Союзбек Сарыков, старший прокурор Ошской областной прокуратуры, в отношении которого начато служебное расследование, заявил, что не был пьян. Но он подтвердил, что выбежал в окно — «в целях безопасности».

По его словам, 12 декабря после окончания судебного заседания неизвестные люди задавали ему провокационные вопросы и несколько раз ударили по голове, он был вынужден бежать таким способом.

«Мне пришлось пойти в кабинет следственного судьи, чтобы избежать нападения. Когда я вошел в офис, мне сказали: “Таких прокуроров надо избивать и арестовывать”. Когда я попытался выйти из офиса, мне не позволили это сделать. Говорили, что придет еще больше их сторонников. Мне пришлось выбежать из окна ради собственной безопасности», — сказал он.

Прокурор также добавил, что он недавно переболел пневмонией. Ранее в интернете распространилось видео, в котором утверждалось, что прокурор скрылся через окно, сломав решетку после того, как явился в суд в нетрезвом состоянии. Видео было снято в здании Ошского городского суда.

«Вот наши представители закона в Ошской области. [Генеральный прокурор] Курманкул Зулушев, куда вы смотрите? Ваши сотрудники судят людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Судья на видео выпустил прокурора из окна», — написала пользовательница фейсбука Венера Касымова, загрузившая видео.

Начальник следственного и розыскного управления Ошской областной прокуратуры Ильич Исманбетов также заявил изданию «Азаттык», что прокурор, возможно, пошел на побег из соображений безопасности.

«Сейчас идет расследование. По итогам будет дана точная информация. Я слышал, что на заседании было много людей, и, в связи с вопросами безопасности, он пошел на такой шаг», — сказал Исманбетов.

По имеющейся информации, Союзбек Сарыков ранее работал в органах прокуратуры Кара-Кульджинского и Узгенского районов, а также в Транспортной прокуратуре.