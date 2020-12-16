На индивидуальном Кубке мира в Белграде, Сербия, кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова получила золото. Она боролась с латвийской спортсменкой Анастасией Григорьевой и победила со счетом 14:0.
До финального выступления Тыныбекова также победила с большим счетом — в первом бою против Кристу Инче из Румынии кыргызстанка получила 10:0, а в борьбе с Любовью Овчаровой из России получила 13:2.
За золото Кубка предстоит побороться еще одной кыргызстанке — Мээрим Джуманазаровой. Кроме того, в полуфинал вышла Айпери Медет кызы.
Айсулуу Тыныбекова — чемпионка мира по борьбе. В начале декабря была признана лучшей среди звезд женской борьбы на сайте United World Wrestling.
Тыныбекова дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали. Ей предстоит выступить и на грядущих Олимпийских играх.
Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. Ранее она уже возглавила список UWW лучших борчих в мире. В начале 2020 года Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Италии.