Байгуттиев владеет двумя ломбардами «Дайым» и «Удача», в 2020 году от них поступило более 360 тысяч сомов в виде налогов и платежей. Кроме того, на него зарегистрирован еще один ломбард «ГЕЛИОС».

Кроме того, Байгуттиев – владелец юридического консалтингового агентства «Consillieri T», компании «Бимос», занимающейся денежным посредничеством, и компании «Бизнес-Партнер Т», связанной с образованием.

На счету кандидата в президенты также числился ОАО «Геолис», занимающееся оптовой торговлей.