Центральная избирательная комиссия проверила и утвердила подписные листы 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана.
На банковские счета претендентов уже поступило 49 млн 836 тысяч сомов для проведения агитации.
Издание «Economist.kg» выяснило, каким бизнесом владеют кандидаты на пост главы государства, согласно базе данных Osoo.kg.
Женишбек Байгуттиев — советник Совета директоров банка «Толубай», председателем правления которого был с 1996 по 2009 год. Был советником министра финансов в тот же период. Был полгода министром экономического регулирования — с 2009 по 2010 год. Также был советником президента Курманбека Бакиева на общественных началах с 2006 по 2009 год.
Байгуттиев владеет двумя ломбардами «Дайым» и «Удача», в 2020 году от них поступило более 360 тысяч сомов в виде налогов и платежей. Кроме того, на него зарегистрирован еще один ломбард «ГЕЛИОС».
Кроме того, Байгуттиев – владелец юридического консалтингового агентства «Consillieri T», компании «Бимос», занимающейся денежным посредничеством, и компании «Бизнес-Партнер Т», связанной с образованием.
На счету кандидата в президенты также числился ОАО «Геолис», занимающееся оптовой торговлей.
Имамидин Ташов – застройщик, владелец и глава стройкомпании «KG Group». В 2017-18 годах его стройкомпанию обвиняли в обмане дольщики, Ташов факт обмана покупателей квартир отрицал.
На него также зарегистрированы компании «УЛУК» (оптовая торговля) и «KG VIP Service» (оказание юридических услуг).
Кроме того, Ташов владеет сельскохозяйственным коммерческим кооперативом «Кара-Добо», занимающимся выращиванием ягод и фруктовых деревьев.
Бабыржан Тольбаев — руководитель микрокредитной компании «Мол Булак» и известный в Кыргызстане бизнесмен и меценат.
Помимо «Мол Булака» Тольбаев владеет финансовой организацией «МБФ Инвест», и компанией «Start Solutions — MIS & Consulting», занимавшейся обработкой данных.
Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай) – не только самоназванное божество, на него зарегистрированы две компании, занимающиеся оптовой торговлей – «Р-Долон Синтез» и «АУРДИН». Кроме того, он владеет компаний «Ауирдита и А», занимающейся финансовым посредничеством.
Аймен Касенов — специалист с экономическим образованием, был с 2016 по 2019 год членом правления Российско-Кыргызского фонда развития. Был советником мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, который до мэрства возглавлял РКФР.
Касенов работал в «Газпроме» — в 2007 году был замгендира в представительстве в Таджикистане, потом, вплоть до 2015 года, гендиром в представительстве в Казахстане. Также был членом правлений компаний «Альянс», «Кыргызстан Аба Жолдоу» и «Манас».
На него зарегистрирована «Управляющая инвестиционная компания «Асман Плюс», а также «Центр развития кинематографии имени Рената Тентимишова», но последний, судя по налоговым отчетам, уже не ведет деятельности. Тентимишов — член КВН команды «Азия Микс», скончавшийся в возрасте 26 лет в 2013 году.
Адахан Мадумаров — лидер «Бутун Кыргызстан» решил в третий раз участвовать в выборах президента, был депутатом и спикером парламента. Более 10 лет не может вернуться в большую политику в качестве депутата или президента, хотя не раз участвовал в выборах.
По данным Osoo.kg, на Адахана Мадумарова зарегистрирована компания «Таза-Медиа», занимающаяся изданием журналов. Мадумаров, будучи депутатом и спикером, называл журналистов коллегами — в 90-х он работал на ГТРК.
Садыр Жапаров, вышедший на свободу 6 октября и успевший в короткий срок побывать на посту премьера и и.о. президента одновременно, тоже имеет бизнес, причем нефтяной.
На него зарегистрирована компания «Иссык-Нар-Нефть». При этом, раньше это же предприятие называлось «Надэра» и занималось производством фруктовых и овощных соков. Информация о налоговых платежах компании отсутствует.
Эльдар Абакиров — бывший заместитель министра экономики, рассказавший о коррупции в таможне. У него разнообразное резюме — от программиста-аналитика в Алматы, до эксперта кыргызского Нацбанка. Занимался бизнесом, открыл несколько проектов. На последних выборах баллотировался в парламент от «Ата-Мекен».
В базе данных Osoo.kg на Абакирова зарегистрирована компания «КЭЭТУР», которая занимается финансовым посредничеством.
Кандидаты в президенты Равшан Жеенбеков, Курсан Асанов, Абдил Сегизбаев, Мыктыбек Арстанбек, Клара Сооронкулова, Рашид Тагаев, Бактыбек Калмаматов, Каныбек Иманалиев, Канатбек Исаев, Улукбек Кочкоров не имеют зарегистрированных на свое имя коммерческих организаций.
Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. Предвыборная гонка кандидатов официально начинается 15 декабря и будет длиться до 9 января — дня тишины перед самим голосованием. Регистрацию прошли 18 кандидатов.