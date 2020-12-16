«Существующая система судебных и правоохранительных органов в Кыргызстане продолжает предавать надежды и чаяния местных женщин, не предоставляя им надлежащую защиту, и вместо этого активно нарушает их права и воздвигает препятствия на пути их доступа к правосудию», — сообщает Американская ассоциация юристов (ААЮ) Центр по защите прав человека.

К Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Американская ассоциация юристов подготовила доклад о трудностях, и препятствиях с которыми сталкиваются женщины Кыргызстана в борьбе за правосудие.

Борьба за справедливость

В то время как виновники преступлений наслаждаются безнаказанностью за содеянное, женщины страдают от гендерного насилия и дискриминации.

В Кыргызстане по отношению женщин существуют гендерные стереотипы и предубеждения в судебной и правовой системе. Женщины сталкиваются с целым рядом барьеров на пути реализации своего права. Зачастую им полностью отказывают в свершении правосудия.

«Мало того, что те из жертв, пережившие домашнее насилие, которым все же удается обратиться в суд, сталкиваются с дискриминацией и гендерными стереотипами в поисках правосудия, так еще и сама система отправления правосудия с такой же предвзятостью относится к самим жертвам, испытавшим домашнее насилие тогда, когда они предстают перед судом в качестве обвиняемых и дискриминирует против них», — пишет центр по защите прав.

По данным отчета НПО комитету CEDAW в 2019 году, в большинстве случаев гендерного насилия женщины не подавали официальные жалобы на преступников. Боязнь дальнейшего продолжения насилия, давления со стороны милиции и следственных органов, а также судебной предвзятости останавливает женщин на пути к правосудию.

В докладе рассказывалось о нескольких резонансных делах:

Дело Калии Арабековой

В 2013 году Калия Арабекова подверглась групповому изнасилованию и была избита тремя сотрудниками исполнительных судебных органов — помощником судьи Таласского областного суда Алтынбеком Алыбаевым, судебным исполнителем Кара—Бууринского района Мукашем Кененсариевым и судебным исполнителем Таласского горсуда Ильгизом Карымбаевым.

В ночь на 30 декабря Калие позвонил судебный исполнитель и сказал встретиться с ней, чтобы отдать деньги (алименты), полученные от ее бывшего мужа Акматбекова. Но на встречу исполнитель приехал не один, вместе с ним были двое неизвестных мужчин. Они посадили Калию в машину и привезли в неизвестную квартиру в городе Талас. Там мужчины изнасиловали ее, избили, и заперли в темном туалете до самого утра.

В 2015 году Сокулукский районный суд приговорил троих мужчин к восьми годам лишения свободы в колонии особо строгого режима. Однако по сей день виновники остаются на свободе.

«Судья отказался отдать приказ об аресте этих мужчин на то время, в течение которого их апелляция будет находиться в процессе рассмотрения», — говорится в документе.

Калия Арабекова на протяжении всего процесса отстаивания и защиты своих прав продолжала подвергаться преследованиям и угрозам со стороны насильников, их родственников, а также судебной системы.

21 июля 2015 года Арабекова повторно подверглась нападению и изнасилованию в собственном доме, со стороны двух мужчин, в одном из которых она узнала насильника, изнасиловавшего ее в первый раз.

«Я открыла дверь, мне на шею накинули веревку и стали таскать за нее меня по комнате. Я упала от сильных ударов, меня стали пинать в живот. У меня не было сил что—то сказать. Я только кричала, чтобы моих детей оставили в живых. В темноте я не видела лиц, но по голосу в одном из них узнала Ильгиза Карымбаева. Как мне его не узнать, если я разбираюсь с ним уже два года?! Они раздели меня и начали насиловать. Они бы меня задушили и убили. Избивая меня, они приговаривали, что я умру, и их не осудят», — рассказывает Калия.

«Несмотря на неопровержимые доказательства Верховный суд признал недействительным приговор, вынесенный Сокулукским районным судом, и направил дело в прокуратуру г. Таласа в целях проведения дальнейшего расследования. В 2018 году Таласские городской и областной суды вынесли оправдательный приговор подсудимым», — говорится в докладе.

После обращения Калии к Омбудсмену, в офис Генерального Прокурора, а также Председателю Верховного суда была направлена апелляция. Омбудсмен заключил, что первоначальный приговор был справедливым и назвал решение Таласских судов «результатами проявления коррупции».

Однако судебные разбирательства были необоснованно задержаны и осложнены бездействием со стороны правоохранительных органов, даже несмотря на апелляцию, направленную омбудсменом.

3 июля 2019 года Верховный Суд Кыргызской Республики аннулировал оправдательные приговоры вынесенные Таласскими областным и городским судами и назначил новое судебное разбирательство в соответствии с требованиями Уголовно Процессуального кодекса.

Пока что новое слушание по делу до сих пор не состоялось в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.

«Не должно было уйти такого количества времени на то, чтобы посадить в тюрьму мужчин, изнасиловавших ее, а сам процесс не должен был быть сопряжен с подобного рода трудностям», — считает ассоциация.

Случай Калии Арабековой показывает предвзятость судебной системы Кыргызстана. Судебная система создает серьезные задержки в процессе не позволяя жертвам изнасилования добиться свершения правосудия.

Дело Гулжан Пасановой

Женщины, которые подвергались насилию, сталкиваются с дискриминацией со стороны полиции и судов, при обращении за помощью, а в тех случаях, когда они защищают себя от домашнего насилия, с ними обращаются как с основными виновниками в совершении преступления, и им выносятся гораздо более суровые приговоры по сравнению с мужчинами.

Гулжан Пассанова годами подвергалась домашнему насилию со стороны мужа.

В ноябре 2019 года муж Гулжан в алкогольном опьянении напал на нее с ножом и ударил по голове. Пытаясь защититься от агрессора женщина схватила арматуру и ударила мужа несколько раз по голове. Мужчину не успели спасти — он потерял много крови. В результате Пасанова была приговорена к девяти годам лишения свободы за смерть своего мужа.

*У женщин в Кыргызстане почти нет шансов на благосклонность следствия и судов, если они нанесли вред напавшему на них партнеру или убили его. За последние 5 лет был всего один случай, когда суд встал на сторону подсудимой, но даже там все не так хорошо закончилось

В рамках инициативы Фонда Справедливости «Trial Watch» (учредители Амаль и Джордж Клуни) Центр по защите прав человека ААЮ наблюдал за судебным процессом Пассановой. В ходе мониторинга центр выявил ряд нарушений со стороны судебной системы.

В частности, суд нарушил ее право на равенство перед законом, лишив возможности вызывать и допрашивать свидетелей, право на презумпцию невиновности, право на беспристрастность суда, а также право на подачу апелляции.

«Данные нарушения повлияли на исход судебного разбирательства и в результате привели к нанесению значительного ущерба Пасановой», — центр по защите прав.

Гулжан годами подвергалась домашнему насилию со стороны мужа. Однажды мужчина избил ее «настолько сильно, что она потеряла сознание и ей потребовалась госпитализация».

Защищавший женщину адвокат предоставил доказательства того, что убийство произошло в результате самозащиты, а женщина находилась в состоянии аффекта, вызванного длительным периодом насилия.

Тем не менее, суд отклонил просьбы адвоката вызвать в суд свидетелей, включая соседей и работников скорой помощи, ставшие свидетелями аффекта в котором находилась женщина, «посчитав, что предложенные свидетели не имели отношения к сути дела».

В итоге суд признал Пасанову виновной в убийстве. Гулжан приговорили к девяти годам лишения свободы, а апелляционный суд оставил в силе приговор.

Сорванный марш 8 марта

В Кыргызстане с насилием и дискриминацией сталкиваются не только женщины, но и организации гражданского общества, которые занимаются повышением уровня осведомленности общественности о проблеме насилия в отношении женщин.

В 2020 году в честь Международного Женского дня 8 марта активисты из Бишкека организовали мирный марш за права женщин.

До начала марша толпа мужчин в традиционных головных уборах и в масках атаковали участниц и участников, разорвали транспаранты и плакаты. Многим девушкам были нанесены телесные повреждения.

Милиция задержала участниц марша, вместо нападавших мужчин и удерживали девушек в отделении милиции несколько часов.

Задержание активисток обосновали тем, что милиция «предотвращала негативные последствия», так как участницы были «агрессивными» и «дестабилизировали обстановку».

После организаторкам марша предъявили обвинение — «неповиновение» сотрудникам правоохранительных органов.

Когда организаторки марша оповестили мэрию о проведении ежегодого марша, власти Кыргызстана всячески попытались остановить его проведение. Так, за несколько дней до марша Первомайский районный суд издал запрет на проведение всех митингов и собраний в Бишкеке до 1 июля 2020 года.

Позже ко дню 8 марта Генеральная Прокуратура отменила данный запрет на проведение массовых собраний, вынесенный Первомайским райсудом.

Предположительно суд запретил мероприятия в связи с пандемией коронавируса (на тот момент в Кыргызстане не было зафиксировано ни одного случая заражения).

Однако во время слушания власти обосновали этот запрет тем, что «шествие являлось мероприятием, которое могло бы посеять чувства тревоги и недовольства среди населения».

А лозунги, используемые организаторами марша, несли в себе «опасность для нравственных принципов», и что они «противоречат традиционной системе ценностей».

«Обращение, которому подвергались участники марша демонстрирует ту степень риска, с которым сопряжены выступления в защиту прав женщин и за прекращение гендерного насилия в Кыргызстане», — говорится в докладе.

Американская ассоциация юристов порекомендовала правительству Кыргызстана выполнить все взятые на себя обязанности в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

«Правительству следует принять все необходимые меры с тем, чтобы обеспечить гарантии предоставления прав, закрепленные в данных соглашениях, всем женщинам и девочек без дискриминации, а также предпринять дополнительные шаги, необходимые для защиты женщин и девочек от всевозможных форм дискриминации и насилия со стороны государственных и частных лиц», — пишет ассоциация.

Как изменить дискриминацинное отношение к женщинам?

Ассоциация просит правительство Кыргызстана:

Учредить всеобъемлющие меры по предотвращению совершения насилия в отношении женщин и девочек и предоставить гарантии того, что у жертв насилия, в наличии доступ к средствам незамедлительного возмещения нанесенного им ущерба и гарантии защиты;

Виновников должны привлечь к ответственности по закону и понесли соответствующее наказание;

Принять все меры и обеспечить гарантии предоставления прав всем женщинам и девочкам без дискриминации;

Защитить женщин и девочек от всевозможных форм дискриминации и насилия со стороны государственных и частных лиц;

Обеспечить гарантии по эффективному претворению в жизнь существующей правовой базы в данном контексте, в особенности сотрудниками правоохранительных органов;

Приложить максимум усилий, чтобы судебная система Кыргызстана эффективно укрепляла уже существующие судебно — процессуальные механизмы с целью предоставления гарантий соблюдения права на справедливое судебное разбирательство для тех жертв домашнего насилия, которым предъявляются обвинения были должным образом защищены;

Приложить все усилия для того, чтобы законодательство Кыргызстана признало средства защиты, такие как: самооборона и / или сократило степень тяжести ответственности за содеянное для жертв, переживших насилие;

Чтобы судьи и адвокаты прошли соответствующее профессиональное обучение, и были обеспечены ресурсами и поддержкой в применении подобного механизма защиты;