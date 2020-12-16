Вице-премьер-министр Равшан Сабиров 16 декабря на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что в Токтогульском водохранилище объем воды упал до 13 миллиардов кубометров, в то время как нормальным считается уровень в 17 миллиардов. По его словам, из-за увеличения потребления электроэнергии подстанции сильно перегружены и возможно будут автоматические отключения света.

«В Токтогульском водохранилище объем воды 13 миллиардов кубометров. Вчера потребление электроэнергии составило 67 млн кВт/ч, а позавчера 70 было млн кВт/ч. С каждым днем оно больше на 7-10 млн кВт/ч. Подстанции сильно перегружены, если даже веерных отключений не будет, возможны автоматические отключения», — сказал он.

*Токтогульское водохранилище образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Сама гидроэлектростанция обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40-50 процентов.

Максимальный объем водохранилища — 19,5 млрд кубометров. В последний раз такой уровень воды был в 2017 году, ранее в 2011, 2010 и 2003 годах. В «Электрических станциях» сообщали, что заполненность водохранилища зависит только от природных условий.

Экономьте свет

О том, что в Кыргызстане будут автоматические отключения света ранее сообщали и в Нацэнергохолдинге. Чиновники тогда призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии.

По их данным, с резким похолоданием население стало потреблять рекордное количество электроэнергии. Они отметили, что при таких больших нагрузках могут сработать автоматические выключатели, которые обычно срабатывают при перегрузках и это может привести к отключениям.

Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Однако, из-за систематического отключения электроэнергии, вечером 15 декабря жители жилмассива «Ак-Жар» вышли протестовать. В соцсетях и СМИ появились видео, на которых люди перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины.

16 декабря Аким Аламединского района Бишкека Марс Саккараев сообщил «Азаттыку», что власти частично решили проблему путём поочередного обеспечения электроэнергией, чтобы избежать нагрузки на трансформатор.

«Мы можем подавать свет по очереди, например, на двух улицах свет будет 2 часа, на других в это время не будет, и так по очереди. Жители согласны на это», — сказал аким.

Нехватка электроэнергии в Кыргызстане

Власти ранее сообщали, что из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию. Ещё в ноябре на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров предупреждал о снижении уровня воды в водохранилище — тогда его объём составлял 14,7 миллиардов кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

Позже гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев на пресс-конференции 14 декабря сообщил, что из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии сейчас не выполняется в полном объеме.

«Поставки идут, но намного ниже заданных, планируемых объемов. Обстановка по «Электрическим станциям» в целом нормальная, оборудование работает в заданном режиме, поставка топлива на ТЭЦ Бишкека и Оша идет по графику», — сказал он.

О том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Влияние веерных отключений на имидж властей

Веерные отключения в обществе ассоциируются с режимом Курманбека Бакиева, второго беглого президента Кыргызстана.

Они довольно часто происходили 2008-2009 годах в зимний период — тогда к ежедневным отключениям электроэнергии по стране привел или экспорт электроэнергии в больших масштабах из Кыргызстана в другие государства, или же то, что власти продали всю воду из водохранилища на полив другим странам.

Из-за этого объем воды в Токтогульском водохранилище снизился до критического уровня. Веерные отключения вкупе с множеством других проблем бакиевского правления, в том числе, например, рейдерскими захватами, ударили по имиджу властей и вылились в народное недовольство.

В апреле 2010 года недовольство привело к свержению режима Бакиева и его бегству в Беларусь, где он проживает теперь с семьей, так и не понеся наказания за совершенные преступления.