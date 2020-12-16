Финансовая полиция Ошской области выявила факт незаконной выдачи паспорта иностранному гражданину, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным финпола, в 2018 году гражданину Узбекистана Нематжону Хомидову был выдан паспорт гражданина Кыргызской Республики с пропиской в городе Кара-Суу Ошской области.

«На момент получения паспорта Хомидов находился за границей и не въезжал на территорию страны на протяжении 7 лет. Также согласно данным МВД, он находится в межгосударственном розыске и является осужденным в соседней республике по статье «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан». К нему была применена мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «незаконная выдача паспорта» и в настоящее время дело расследуется, устанавливаются аналогичные факты незаконной выдачи паспортов.

Кыргызские паспорта и преступники

У кыргызских паспортов не самая лучшая репутация из-за того, что часто поддельные паспорта граждан Кыргызстана обнаруживают у разных преступников. В начале ноября 2019 года с поддельным кыргызским паспортом задержали гражданина Казахстана, которого разыскивал Интерпол.

В июне 2019 года кыргызские документы обнаружили у подозреваемого в заказных убийствах россиянина, а в апреле поддельные кыргызские паспорта нашли у подозреваемых в организации взрыва автомобиля сотрудника украинских спецслужб.

По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 36 случаев выдачи поддельных паспортов. Один из известных фактов — выдача поддельного паспорта Айеркену Саймаити на имя Эркина Самятова. Саймаити — фигурант расследования OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана, который был убит 10 ноября в Стамбуле.

Позже стало известно, что паспорт ему был выдан в отделе ГРС Сузакского района Джалал-Абадской области. Ведущему специалисту отдела было предъявлено обвинение за «незаконную выдачу паспорта», «злоупотребление должностным положением» и «подделку документов».

Однако, Сузакский районный суд своим постановлением прекратил судебное производство в отношении ведущего специалиста в связи с истечением срока давности.