Аким Аламединского района Бишкека Марс Саккараев сообщил «Азаттыку», что власти обеспечили электричеством жилые массивы «Ак-Жар» и «Ак-Бата». Днем ранее жители новостройки вышли на митинг и перекрыли объездную дорогу около рынка Дордой с требованием обеспечить их электроэнергией.

По словам акима, властям частично удалось решить проблему путём поочередного обеспечения электроэнергией, чтобы избежать нагрузки на трансформатор.

«Мы можем подавать свет по очереди, например, на двух улицах свет будет 2 часа, на других в это время не будет, и так по очереди. Жители согласны на это», — сказал аким.

Ак-жаровцы вышли протестовать из-за систематического отключения электроэнергии вечером 15 декабря. В соцсетях и СМИ появились видео, на которых люди перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины.

«Местные жители недовольны тем, что регулярно отключается электроэнергия — после 18:00 часов у них нет электричества. В связи с этим они были вынуждены, якобы, выйти таким образом на митинг. Потому что ни один госорган не отвечает им — они к ним неоднократно обращались», — рассказал журналист Kaktus.media в прямой трансляции с места событий.

Милиционеры пытались погасить огонь, но люди не позволили им это сделать. Ак-жаровцы намеревались протестовать до тех пор пока их не обеспечат бесперебойной электроэнергией.

Представители местных властей объяснили жителям, что сейчас в мэрии Бишкека ведутся работы по переводу жилмассива «Ак-Жар» на баланс города и включению его в генплан столицы.

Ближе к полуночи в ГУВД Чуйской области сообщили, что после разъяснительных работ милиционеров и местных властей жители «Ак-Жара» разошлись по домам, а объездную открыли.