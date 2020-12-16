Вице-премьер-министрРавшан Сабиров заявил, что правительство Японии выразило готовность выделить 70 млн долларов на пилотный проект по свалке Бишкека. Правительство 16 декабря выступало с информацией о мерах против смога на заседании парламента.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев спросил, какие меры принимаются для тушения городской свалки. По его словам, «свалка, которая тлеет каждый день, вносит большой вклад в бишкекский смог».

В правительстве отметили, что мэрия проводит двухэтапный тендер по строительству мусороперерабатывающего завода. На что Бекешев напомнил, что «о строительстве завода говорится еще с 2015 года, но результатов нет».

Тогда Сабиров заговорил о Японии, однако Бекешев переспросил, какие меры принимаются по тушению свалки.

«Стараемся делать все, что в наших силах пока», — ответил Сабиров.

Что говорят чиновники о смоге

15 декабря чиновники из Управления государственного экологического контроля, Кыргызгидромета, «Тазалыка» и других ведомств провели пресс-конференцию, на которой обсудили смог над столицей и то, как от него можно избавиться.

По словам главного специалиста управления экологической политики и стратегии Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) Бекболота Маматаирова,в число факторов загрязнения входят:

значительный рост транспортных средств в столице без катализаторов, которые бы очищали выхлопные газы от вредных веществ;

промышленные предприятия;

частный сектор и негативные действия со стороны горожан;

хаотичная застройка и непродуваемость города.

Заведующая отделом наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Агентства по гидрометеорологии Бегайым Алипова сообщила, 4 декабря суточный уровень его загрязнения в Бишкеке превысил норму в 9 раз — это зафиксировали городские посты по отслеживанию качества воздуха.

История смога в Бишкеке

Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Хотя о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта. Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха существенно влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Зимой 2019 года в Бишкеке проходили митинги – около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья». Власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

Похожую акцию хотят провести снова. 18 декабря в 12:00 часов планируют провести мирный марш «У моих легких — судьба не лёгкая!». Организаторы хотят привлечь внимание правительства к проблеме смога в столице и чтобы власти «начали искать пути решения и не оставили проблему до следующей зимы».

Фото: Гулиза Эрмекова