Депутат парламента Дастан Бекешев на заседании 17 декабря спросил, кто является инициатором законопроекта «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии».

Депутатка Гульшат Асылбаева ответила, что ранее в парламенте обсуждалась необходимость экономической амнистии.

«Разработчиками законопроекта были депутаты и рабочая группа в лице правительства, в лице представителей Финполиции, Генпрокуратуры и Верховного суда. Это не единоличный труд, а общая работа», – сказала она.

Бекешев еще раз спросил, кто именно является инициаторами законопроекта.

Асылбаева ответила, что инициаторы — депутаты парламента. По фамилиям она назвала себя, Омурбека Бакирова, Марлена Маматалиева, Салайдина Айдарова и Акылбека Жапарова.

«Жена одного из инициаторов законопроекта сейчас в Финполицию выплачивает 200 млн сомов, верная информация?» – уточнил депутат Бекешев у представителей Финпола.

Заместитель главы Финполиции Жоомартбек Султанов подтвердил эту информацию.

«Вот здесь нет конфликта интересов? Что [сам себе] пишет себе такой законопроект?» – спросил Бекешев.

«Этого не могу сказать», – ответил замглавы Финпола.

Тогда Бекешев заявил, что законопроект — это не экономическая амнистия, а экономический откуп.

«Это законный откуп от наказания:”Заплати и гуляй смело”. Закон не для бедных, а для богатых. В Конституции четко написано — все равны перед законом и судом, а законопроект делит на неимущих и имущих», – сказал депутат.

Депутатка Асылбаева попросила его быть корректным, сказав, что неправильно говорить о разделении общества на тех, кто может заплатить и выйти, и тех, кто не выйдет.

«Я хочу обратить ваше внимание по поводу того, по каким статьям экономическая амнистия — там таких бедных нет. Присвоение или растрата вверенного имущества. Если присвоение вверенного имущества, там не говорится о том, что человек какой-то бедный за эту статью может сесть», – сказала она.

По словам Асылбаевой, экономические преступления не делят, и не амнистия не предусмотрена за преступления против личности и собственности.

«Есть только экономические преступления против государства, и государство вправе решить о возмещении ущерба в двойном размере, это польза для бюджета. А также причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также незаконная банковская или предпринимательская деятельность, лжепредпринимательство, монополистические действия, ограничение конкуренции, незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Где здесь говорится о том, что здесь какие-то бедные граждане?» – сказала она.

«Вот если корову украл — сидишь в тюрьме, если уклонился от налогов или совершил контрабанду, а это же воровство у государства, ты воруешь у государства, но ты заплатишь деньги и ходишь себе, радуясь. Вот такой законопроект», – пояснил депутат Бекешев.

Асылбаева сказала, что закон будет касаться только тех людей, которые добровольно возместят уже определенный материальный ущерб.

«Это ущерб, который уже оценен государством, и при желании возместить человек получает возможность реабилитации. Это действительно в мировой практике существует», – сказала она.

Депутатка привела пример ОАЭ – по ее словам, там человек может быть освобожден даже за убийство, если взамен он будет содержать семью пострадавшего. Асылбаева заверила, что в мировой практике много таких норм.

«Здесь уже осужденные люди с суммой оцененного ущерба государству могут позволить себе, но я думаю, они вправе получить возможность реабилитации в обществе», – сказала Асылбаева.

Жена Акылбека Жапарова

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) 30 октября сообщили, что компания «МИС» подозревается в уклонении от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Эту компанию связывают с депутатом Акылбеком Жапаровым, а точнее, с его женой.

В финполе сообщили, что основными акционерами «МИС» являются 2 юридических лица – оффшорная компания E. C. L. и гражданка Ж. А. Б., которая является супругой одного из высокопоставленных чиновников страны.

При этом, некоторые СМИ сообщили, что речь идет о компании EURASIA CAPITAL LIMITED и Жапаровой Анаре Барыктабасовне – жене депутата Акылбека Жапарова. В 2017 году ГКНБ также сообщал, что супруга Жапарова владеет акциями «МИС».

*Согласно сайту минюста, Анара Жапарова руководитель компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас».

Руководителем «Глобалико Холдингс» указан Улан Абыкеев, также руководящий «Ala-Too impex», учредитель которой — компания EURASIA CAPITAL LIMITED.

В реестре минюста есть только одна компания с названием ОАО «МИС» — «Машиноиспытательная станция», расположенная в Канте. В документах указана руководителем Татьяна Симагина. Однако в открытых данных минюста нет информации об акционерах компании.

В ведомстве отметили, что компания владеет около 30 объектами недвижимого имущества производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения по Ысык-Атинскому району.

При этом, она не делала обязательные платежи по страховым взносам и другие социальные выплаты, а за последние несколько лет предоставляла нулевые отчеты по налогам, несмотря на наличие крупного оборота. Из-за этого государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере – 90 млн сомов.

«“МИС” предоставляет в аренду помещения под университет, частную школу, магазины, аптеки, стоянки для грузовых авто, производственные цеха, очистительные цеха, склады и другие коммерческие объекты», – сообщили в финполе.

По данным ведомства, в 2009 году компания «с помощью отдельных высокопоставленных должностных лиц» получила бюджетную ссуду в размере 200 млн сомов из Госфонда развития экономики для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 2012 года.

Позже «МИС» дважды продлевало срок возврата — до 2025 года, с пролонгацией и списанием начисленных процентов и санкций.

Дело по незаконному выделению 200 млн сомов возбуждала Индира Джолдубаева в статусе генпрокурора.