Экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата — депутата парламента — Асылбека Жээнбекова пригласили на заседание в Верховном суде. Там бывший глава УВД Ошской области Абдылда Капаров оспаривает свой приговор по моральному ущербу Жээнбековым. Информацию об этом подтвердили и адвокат Капарова, и пресс-служба Верховного суда.

Судебная коллегия рассматривала апелляцию Капарова 16 декабря. Но братья Жээнбековы, которые проходят потерпевшими по этому делу, не пришли на заседание.

Адвокат Капарова Эркин Саданбеков считает, что этим они проявили неуважение к суду и другим участникам процесса. Поэтому он направил ходатайство о приглашении Жээнбековых на следующее заседание, которое назначено на 12 января 2021 года.

«После смены коррумпированного семейно-кланового правления Жээнбековых 5-6 октября 2020 года и изменения политического климата в стране, незаконно осужденный полковник милиции Капаров был освобожден из мест лишения свободы и подал кассационную жалобу в высший судебный орган для восстановления справедливости и вынесения оправдательного приговора», — пояснил Саданбеков.

Экс-главу УВД Ошской области повторно осудили в 2017 году за то, что он не выплатил компенсацию почти в 250 тысяч сомов за моральный ущерб братьям Жээнбековым.

Адвокат Капарова сообщил журналистке «Клоопа», что все время, пока его подзащитный находился в заключении, с его пенсии взималась часть для выплаты компенсации Жээнбекову.

Ранее СМИ писали, что экс-президент передал 100 тысяч сомов компенсации морального ущерба в школу-интернат в Узгенском районе Ошской области.

В отношении Капарова также было возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», «Возбуждение межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды».

В первый раз Капарова привлекли к ответственности за высказывания о том, что Сооронбай Жээнбеков во время правления Ошской обладминистрацией в 2010 году присвоил $3 млн.

По словам заявителя, средства выделило Временное правительство для правоохранительных органов на урегулирование ситуации после июньских событий. Однако Капаров не смог предоставить доказательств своим словам на суде.