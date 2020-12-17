Пресс-служба ГКНБ сообщает, что по факту подделки паспорта был задержан и водворен в ИВС глава спорткомитета мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев. Ведомство считает, что он состоит «в тесных отношениях» с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке «Дженго».

Следователи установили, что ранее Саркарбаева звали Кылычем Сулаймановым. Также немного изменилась дата его рождения — с 28 декабря 1987 года на 20 января того же года.

Оперативники считают, что Саркарбаев сменил паспорт для того, чтобы скрыть свою раннюю судимость по уголовной статье «Грабеж» в июне 2006 года. Тогда Ошский горсуд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.

В ГКНБ сообщили, что Саркарбаев устроился главой комитета физкультуры и спорта при мэрии Оша в 2015 году уже по подложным документам.

«Стоит отметить, что Саркарбаев, имея тесные отношения с представителями ОПГ, был замешан во многих криминальных разборках, в том числе в перестрелке с участием известного бойца по боям без правил», — сообщили в ГКНБ.

Следователи ведомства дополнительно изучат все обстоятельства по всем незаконным действиям с участием Саркарбаева.

Свидание Саркарбаева с Дженго?

Кадыр Досонов или Дженго

В сентябре 2019 года корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков в соцсетях обнародовал видео со встречи «Дженго» с Саркарбаевым. Тогда в ГСИН сообщили, что ведомство начало проверку по обнародованному видео.

«Мы посмотрели видео, сейчас выясняется, когда это было снято. Нужно разобраться, был ли Кадыр Досонов на то время заключенным или нет. Может быть, он пришел проведать кого-то», — сказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков сказал «Клоопу», что видео было снято на территории ошского СИЗО. Однако, по его словам, встреча состоялась как минимум три года назад, потому что в 2017 году Досонов был освобожден из этого изолятора.

«Там есть комната свиданий, [Саркарбаев и Досонов] выходят оттуда. Затем выйдя через двери из решетки, оба идут в разные стороны. Один — в камеру, а другой — на выход. Здесь нужно уточнить, было ли разрешение на свидание», — сказал Сыдыков.

Кто такой Саркарбаев?