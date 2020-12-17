Кандидат в президенты и лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров 17 декабря в обращении в эфире КТРК сообщил, что планировал начать свою агитационную кампанию с Иссык-Кульской области.

«Но, к сожалению, мы уже дошли, оказывается, до такой дикости – люди из моего штаба умоляли меня не приезжать, они рассказали, что появились молодые люди, которые всем угрожают. Говорят, что если кто-то будет работать на других кандидатов, кроме одного человека, они грозятся сжечь их дома», – сказал Мадумаров.

Ранее Мадумаров заявлял о давлении со стороны Садыра Жапарова. Он заявил, что Жапаров стоит за проверкой Генпрокуратуры его видео со встречи с мигрантами в Москве на предмет агитации.

«Ваша попытка снять меня с гонки избирательной кампании руками Генеральной прокуратуры под надуманным предлогом наличия скрытой агитации в ходе моей встречи с соотечественниками в Москве вызывает лишь сожаление», — сказал тогда политик.

Мадумаров также напомнил, что Жапаров после своего заявления о том, что пойдет на выборы, но будучи еще и.о. президента, совершал поездки по регионам.

«Разве не вы со дня заявления о намерении баллотироваться на пост президента разъезжали по всей стране за счет государства, щедро раздавали обещания решить экономические, социальные и территориальные проблемы и в разных форматах презентовали свою программу?» — задался вопросом Мадумаров.

По мнению лидера «Бутун Кыргызстан», члены Центризбиркома должны дать оценку действиям кандидата в президенты Садыра Жапарова. Он добавил, что по Конституции и.о. президента не может быть кандидатом на пост главы государства.

Встреча Мадумарова с мигрантами в Москве

Встреча Адахана Мадумарова с кыргызстанцами в Москве прошла 7 ноября. Там политик сделал ряд заявлений, в том числе и то, что предстоящие выборы президента могут пройти несправедливо.

После этого, Генеральная прокуратура передала материалы по видео со встречи Мадумарова в ЦИК для рассмотрения. В прокуратуре посчитали, что на кадрах могла быть агитация.

В надзорном органе отметили, что уже образованы штабы, которые следят за законностью в период подготовки и проведения выборов президента 10 января.

Также проводится проверка по факту видео, где якобы раздают помощь от имени Садыра Жапарова. По данным прокуратуры, на видео запечатлено авто «Хундай-Портер», принадлежащее жителю села Чеч-Добо Ноокатского района. Все материалы по факту передали в ГУВД Бишкека и завели уголовное дело по статье «Подкуп избирателей».

Досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана пройдут 10 января. В выборах планируют участвовать 18 кандидатов, в том числе Адахан Мадумаров и Садыр Жапаров.

При этом, несмотря на то, что официально предвыборная агитация еще не началась, ряд кандидатов уже заявили, что Жапаров препятствует своим оппонентам, обвинив его в использовании админресурса.

Досрочные выборы президента стали результатом политического кризиса, который начался после захвата Белого дома в ночь на 6 октября. Тогда граждане вышли на митинг так как были недовольны результатами выборов в парламент.

В эту же ночь из колонии вызволили Садыра Жапарова и других политиков.

Результаты выборов в парламент были отменены, а Жапаров путем угроз и давления занял кресло премьер-министра и исполнял полномочия президента. Сейчас он сложил с себя полномочия для участия в выборах, а обязанности президента исполняет его соратник Талант Мамытов.