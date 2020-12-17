Бывший премьер-министр и кандидат в президенты Садыр Жапаров рассказал, как познакомился с влиятельным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. Жапаров поделился этой историей в интервью Майраш Базлакуновой, опубликованном 16 декабря.

Журналистка затронула вопрос о влиянии криминалитета на власти, который достигает своей «кульминации» перед крупными политическими кампаниями. В свете этого она спросила, знаком ли Жапаров с Кольбаевым.

«Знаком. У нас была очная ставка, когда я сидел в СИЗО ГКНБ. Тогда и увиделся с ним. Я его поверхностно знаю. До этого я только читал про него в СМИ. Когда его задержали в 2012 году, был допрос. Тогда мы с Ташиевым и Мамытовым втроем содержались в заключении», — сказал кандидат в президенты.

Контекст: Тогда нынешние глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, и.о. президента Талант Мамытов и Жапаров ждали судебного заседания по насильственному захвату власти. Они были задержаны после митинга 3 октября 2012 года за национализацию золотодобывающего рудника «Кумтор», когда Ташиев перелез через забор Белого дома.

По его словам, Кольбаева тогда доставили из Саудовской Аравии и водворили в то же СИЗО ГКНБ.

«Следователи допрашивали нас по одному делу 2010 года и устроили очную ставку. Тогда мы сидели напротив друг друга и отвечали на вопросы следователей. С тех пор я его не видел», — сказал Жапаров.

Журналисты «Клооп», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat выяснили, что влиятельный кримавторитет связан с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым.

На протяжении почти двух лет расследований деятельности Матраимова три независимых источника говорили о его связи с Кольбаевым.

Один из них — специалист по отмыванию денег, который был глубоко вовлечен в деятельность Матраимова, а позже был убит в Стамбуле, — описывал Кольбаева как «партнера и защитника» Матраимова.

Одним из главных звеньев, указывающих на, как минимум знакомство двух мужчин, является частный курорт «Каганат» на берегу Иссык-Куля. Несколько источников сообщили, что им управляет сам Кольбаев, а фотографии с соцсетей жены Матраимова Уулкан свидетельствует о том, что она там провела лето 2020 года.

А журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров рассказали о связи Райымбека Матраимова с Талантом Мамытовым, соратником Жапарова, также проходившего по делу о попытках захвата власти с перелезанием через забор Белого дома.

После ухода Садыра Жапарова с поста и.о. президента ради участия в выборах президента, что, впрочем, его оппоненты считают незаконным, именно Талант Мамытов сменил его на посту нового временного главы государства.