Кыргызская спортсменка Мээрим Жуманазарова завоевала золото на индивидуальном Кубке мира по борьбе в Сербии.

Жуманазарова на турнире сначала одержала победу над спортсменкой из Беларуси, а затем победила соперницу из Украины.

В финальной схватке 16 декабря Жуманазарова встретилась с Адэлой Ханзликовой из Чехии. Одержав победу со счетом 8:2 спортсменка из Кыргызстана стала победительницей Кубка мира.

Ранее золото на Кубке мира по борьбе получила кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова.

Она боролась с латвийской спортсменкой Анастасией Григорьевой и победила со счетом 14:0.